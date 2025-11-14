Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad napsal zřejmě arabské přísloví. Pracovník radnice text asi hodinu po poledni smazal.

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil nápis v arabštině. | foto: iDNES.cz

„Podle prvotních zjištění se jedná o úryvek arabského přísloví nebo básně. Je to ale velmi čerstvá záležitost, dál se jí budeme věnovat,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Nápis se objevil na zdi spodní části úřadu, kde radnice navazuje na kostel svatého Michala archanděla. „Byl na takovém trochu zastrčeném místě. Kolegové, kteří tudy chodí ráno do práce, si nápisu nevšimli,“ zmínil tajemník radnice Brna-střed Petr Štika.

Nápis na zdi vydržel asi do jedné hodiny odpoledne. „Jakmile ho policisté zadokumentovali, kolega zeď umyl. Odstranil jej snadno, protože byl napsaný pouze křídou,“ doplnil Štika.

Kdo nápis na radniční zeď umístil, není v tuto chvíli jasné. „Dozvěděli jsme se o něm po naší linii,“ poznamenal Malášek. Vyloučil tím zároveň, že by se jím začali zabývat na základě oznámení od veřejnosti.

