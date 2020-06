VIDEO: Vodní horská dráha už funguje, unikátní tobogan měří 242 metrů

Pálavské kopce se v dáli blyští pod dopoledním sluncem a novinářští kolegové kolem mě si vzrušeně předávají nově nabyté dojmy.

Stojím na toboganové věži, která přes zimu vyrostla v Aqualandu Moravia, a už jen okamžiky mě dělí od testování vodní atrakce High Five, která slibuje nevídaný zážitek.

Do koryta toboganu se vydám v nafukovacím raftu, jehož okraje svírám v rukou. Sólo jízdu nakonec vzdávám. Limit nejnižší možné váhy mě nutí vyhledat si k sobě dobrovolníka, jenž chce jedinečnou jízdu prožít se mnou. Jeden se našel, naštěstí.

Při pohledu na prudký úsek toboganu mě přepadá nejistota. „Jsi nějak potichu,“ slyším zpoza sebe kolegovu štiplavou poznámku, zatímco nás posuvný pás začíná směřovat blíž a blíž strmému sjezdu. Úsměv nás ale brzy přechází oba. Ve chvíli, kdy se vrháme vstříc vodní skluzavce, začínáme mít pocit volného pádu. Vítr nám sviští kolem uší, hruď svírá tíživý pocit a těch pár sekund jako by trvalo minuty.

Během jízdy pět stoupání

„High Five je v podstatě horskou dráhou, která má nejbližší konkurenci na Kanárských ostrovech. Během jízdy zažijete pět stoupání,“ vzpomínám na slova ředitele aquaparku Petra Pavlackého.

Právě teď má přijít ten moment, který široko daleko neokusíte. Proud vody nás v toboganu má popostrčit tak, že zdoláme poměrně vysoké stoupání. Netrpělivě se na ně připravuji a čekám pohodovou cestu dál. Opak je však pravdou. Aniž bychom to tušili, čeká nás nechtěný test bezpečnostních opatření nové atrakce.

Od zdolání vrcholu nás dělí už jen metr, když se zastaví proud vody a za překvapených pokřiků okolních pozorovatelů nás gravitace strhává zpět dolů. Zcela nečekaně, pozadu a nepřipravené. Jak jsme se později dozvěděli, někdo omylem stiskl záchranné tlačítko, a dobrodružství bylo na světě.

Na krizové situace je naštěstí Aqualand připravený, a tak nás žádné komplikované vysvobozování nečeká. Tobogan je totiž v nejnižších místech vybaven schodky s rampou, kterou se dá v případě nouze pohodlně a bezpečně odejít. Zážitek se pro mě stává příjemným překvapením. Jsme první, kdo si jízdu vzad na toboganu vyzkoušel. Nervozita ze mě zcela opadla a jsem natěšená na další cestu. Tentokrát už ji dotáhneme do konce.

Asi minutová jízda 242 metrů dlouhým korytem stojí za to. V průběhu se střídá klesání se stoupáním a nechybí ani tmavé, uzavřené části, které vás do poslední chvíle udržují v očekávání, co přijde dál.

„Tobogan si u nás můžou v doprovodu rodičů vyzkoušet i malé děti. Váhový limit pro jednotlivce je 55 kilogramů, pro tým dvou osob je to 180,“ přibližuje Pavlacký. Za váhová omezení ihned po dojezdu v duchu děkuji. Jízda ve dvou mi pomohla překonat věčný strach z výšek, milovníci adrenalinu ale sólo cestu jistě uvítají.

Kromě High Five láká nová část areálu třeba na dětský vodní svět nebo „línou řeku“. „V poslední době jsme měli problém s dopravou některých technologií ze zahraničí. Ale pracujeme naplno a jsme připraveni otevřít,“ odkazuje Pavlacký na 8. července.