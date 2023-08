Nejsme nejlevnější, ale ty peníze za to stojí, říká ředitel Aqualandu Moravia

Už když se v roce 2013 Aqualand Moravia v Pasohlávkách otvíral, byl pro jižní Moravu obří atrakcí. Za tu dobu se rozrostl do rozlohy 13 fotbalových hřišť a v současnosti má 120 zaměstnanců a k tomu v létě 500 brigádníků.

Aqualand se stal nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihomoravském kraji a v žebříčku agentury CzechTourism se také pravidelně umisťuje mezi top desítkou v České republice, loni ho navštívilo kolem tři čtvrtě milionu lidí. „Se zvelebováním nekončíme, chystáme parkovací dům, další hotelový komplex i spoustu nových atrakcí včetně divoké řeky,“ naznačuje další rozvoj ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

Letos slavíte deset let od prvního otevření. Očekával jste, že se z Aqualandu Moravia stane nejnavštěvovanější místo na jižní Moravě?

Přiznám se, že minimálně první roky ne. Do Aqualandu jsem nastoupil někdy v březnu 2014, necelý rok po otevření, a tehdy vypadal úplně jinak. Jednak byl areál o polovinu menší, venku nebyly slunečníky ani žádné další atrakce, wellness bylo poloviční, Aqualand do té doby vůbec neměl vlastní ubytování, hotel jsme otevírali později. Na tu dobu ale akvapark už tehdy vypadal velmi dobře. No a po pár letech jsem poznal, že i investor, který ho vlastní, má chuť jej dál rozvíjet. To je velmi dobře, protože řada z nás navštívila řadu volnočasových zařízení, která vypadají stejně jako před lety, protože třeba k rozvoji nemají možnost. Já naštěstí můžu říct, že ji máme, a jsem hrdý na to, jak se Aqualand změnil a vyrostl – za mě dobrým směrem.

Můžete tedy říct, že se vaše vize, kterou jste na začátku měl, naplnila?

Určitě. Už v tuto chvíli lze konstatovat, že je to významný středoevropský, ne-li evropský akvapark. My jsme se dlouho srovnávali s akvaparky stejného formátu v okolí, jako třeba na Slovensku, a určitě budeme ke kolegům vždycky vzhlížet, protože to ze začátku byli naši učitelé. Ale myslím si, že už jsme ty akvaparky, co se týče investování, daleko předehnali. V podstatě každý rok se tady něco nového pro návštěvníky vymýšlí a staví. Pokud si dobře vzpomínám, hodnota projektu na začátku byla nějakých 1,3 miliardy korun, a troufnu si říct, že tu stejnou částku jsme tu za ta léta prostavěli a proinvestovali do inovací. Nemůžeme ale polevit. Návštěvníci jsou nároční, zvlášť pokud si mají zaplatit naše vstupné, za které očekávají kvalitní služby.

Standardní vstupenka pro dospělého do Aqualandu teď stojí přes tisícovku. Jak vysvětlujete neustálé zdražování? Pro běžnou rodinu je to obrovská částka.

Ano, je to obří částka. Nicméně my jsme nikdy netvrdili, že jsme nejlevnější akvapark a že zábava u nás je levná. Troufnu si tvrdit, že částku, kterou u nás člověk dá za vstupné, dostává plně vrácenou v kvalitě a rozmanitosti služeb. Navíc mají lidé možnost celodenní zábavy. Na druhou stranu je pravda, že jsou rodiny, jež mohou mít hlouběji do kapsy a dovolí si to třeba jen jednou za sezonu. I návštěvníci, jejichž rodinný rozpočet je napnutější, mají možnost se k nám do Aqualandu podívat, děláme řadu předprodejních akcí, na léto jsme předprodávali vstupenku za 699 korun. Jinak cena vstupného reflektuje obrovské náklady a investice, které areál má. Ne vždy samozřejmě uspokojíme sto procent návštěvníků, ale věřím, že ta drtivá většina tam je.

Jaké překážky jste v posledních letech museli překonat?

Předchozí roky nebyly pro byznys Aqualandu nejpříjemnější, napřed covid, který znamenal zavřít provoz, ale akvapark nejde úplně zhasnout, vypnout a odejít domů. Pak zasáhly velmi razantně vyšší ceny energií, pro nás zejména plynu, protože i když máme geotermální zdroj vody, která vyvěrá z víc než kilometr hlubokého vrtu a má přes 45 stupňů Celsia, je potřeba v zimě bazény dohřívat plynem, což je významný náklad. Situace ohledně cen energií se nám ale trochu stabilizovala, takže věříme, že tento rok už by mohl být normálnější, ať už se to týká letní sezony, nebo zimní. Už i přes zimu dokážeme akvapark vytížit, například prostřednictvím akčních nabídek. Takže závislost jen na létě už není tak markantní, důležité jsou i zimní měsíce.

Padesát korun

za parkování Stálé návštěvníky Aqualandu Moravia letos nejspíš zaskočilo placené parkování. Vedení jej prý zavedlo kvůli tomu, aby parkoviště nevyužívali klienti vedlejšího kempu Merkur. „K parkovnému jsme přistoupili poté, co kemp zpoplatnil svá místa pro auta. Chceme tak zamezit tomu, aby parkoviště místo našich návštěvníků využívali lidé mířící do kempu,“ řekla mluvčí Aqualandu Karolína Svobodová. Návštěvníci akvaparku tak nově platí 50 Kč za den, ostatní 250 Kč.

Poučili jste se z těch krizových let v tom smyslu, že se snažíte snižovat náklady, být udržitelnější a podobně?

Určitě ano, ty největší částky, kde hledáme úspory, jsou v oblasti technologií, takže když už dneska nakupujeme čerpadla a další techniku, kterou je potřeba obměňovat, zabýváme se tím, aby byla šetrná jak k životnímu prostředí, tak k nám a ty náklady snižovala. Je opravdu rozdíl v zařízeních, která člověk koupil před deseti lety a dnes, třeba elektrickou energii můžete šetřit razantně. Určitě největší počin a novinka, kterou v těchto týdnech testujeme, je čištění bazénových vod novou technologií.

Jak to funguje?

Ve večerních hodinách, když návštěvníci odejdou, je potřeba vyprat velké pískové filtry, které celý den čistí vodu v bazénech, a na to se spotřebovává určité množství vody, závislé na počtu návštěvníků. Může se jednat klidně až o desetinu všech bazénových vod. My je nyní nemusíme vypouštět do čističky, ale rovnou recyklovat, máme na to vlastní čisticí stanici speciálně postavenou pro tyto účely. Bazénové vody tak dokážeme v určitém objemu zase vyčistit a vracet je do bazénů. Navíc zužitkováváme ještě zbytkové teplo. Troufnu si říct, že touto technologií budeme měsíčně šetřit statisíce až miliony korun v zimní topné sezoně. Pro představu, v zimních měsících může výše nákladů na spotřebu energií, respektive na vodu, plyn a elektřinu, dosahovat klidně až patnácti milionů korun.

Co plánujete do dalších let?

Chystá se výstavba parkovacího domu, který by měl ještě trochu zlepšit situaci s parkováním ve špičkových dnech. V plánu je taky dostavba dalšího hotelového komplexu, jenž má být zasazen do vnitřku areálu, a zajišťovat tak možnost projít i v zimě do akvaparku, aniž by člověk musel vylézt ven. Dále plánujeme rozšířit část, která vznikla před třemi lety a kde je dětský vodní hrad, líná řeka a tobogan High five vedoucí i do kopce. Měly by tam přibýt ještě další tobogany a také další odnož řeky, tentokrát divoké, na které budou i nějaké peřeje a podobně. To máme v plánu postavit během dvou až tří let.

Aqualand Moravia má také atraktivní polohu. Jak vnímáte rozvoj celé lokality?

Jsem rád, že území jižní Moravy jako takové – a zejména vinařské oblasti Pálava, kde se nacházíme – se těší celorepublikově velkému zájmu a oblibě. A její popularita stoupá, zvlášť v letních měsících, ale i na podzim, kdy zase může nabídnout třeba víno. Těší mě také, že roste i kvalita poskytovaných služeb, ať už v gastronomii či hotelnictví, což jsme dlouhou dobu vnímali jako deficit. Co nám ale z našeho pohledu pořád trošku chybí, jsou větší ubytovací kapacity v určitém standardu. Taky si myslím, že pro hotely a restaurace je Aqualand určitě jedno ze silných lákadel. Návštěvníci sem jezdí především kvůli přírodě, cykloturistice, kvůli krásnému zámku a mnoha dalším věcem, ale také kvůli našemu akvaparku.