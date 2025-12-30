Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

O desítky tisíc návštěvníků překonal Aqualand Moravia loňská rekordní čísla. Povedlo se mu to i přes nepříznivé letní počasí. Letos do areálu v Pasohlávkách na Brněnsku zavítalo bezmála 900 tisíc lidí. Akvapark tak zůstává nejvyhledávanějším turistickým cílem na jihu Moravy.
Aqualand Moravia zavádí jednotnou výši celodenní vstupenky, která nově stojí 999 korun bez ohledu na věk.

„V letních měsících nám kvůli nepříznivému počasí poklesly počty návštěvníků zhruba o 10 tisíc oproti předchozímu roku, což činilo přibližně čtyři procenta. Ovšem v rámci celého roku 2025 jsme dosáhli velmi vysoké a stabilní návštěvnosti. Rekordních čísel jsme dosáhli v lednu, dubnu, červnu, říjnu a prosinci,“ řekl ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Loni návštěvnost dosáhla 862 tisíc lidí.

Do akvaparku přijížděli hosté napříč celou republikou. „Nadále rostou počty návštěvníků z Rakouska a Slovenska, a to na předcovidovou úroveň, zároveň přibývá hostů z Polska,“ dodává marketingový manažer akvaparku Radek Klimeš.

Návštěvníci v areálu vyhledávají primárně adrenalinovou zábavu, výrazně však stoupá poptávka po relaxačních službách. Vysoký zájem byl o wellness, masáže či například v létě o službu odpočinkových postelí pod širým nebem.

Hitem roku byla služba takzvaných Denních lázní určená pro limitovaný počet návštěvníků, nabízí vlastní vířivku a lehátko.

Hosté hojně využívají i služeb všech gastroprovozů. „V horkých letních dnech jsme schopni vydat například 600 litrů alko i nealko piva, 1 500 nealkoholických nápojů, přes tisíc kopečků zmrzliny, 300 litrů ledové tříště a nasytit návštěvníky 600 pizzami, 300 porcemi gyrosu, 200 hot dogy, 150 hamburgery a 500 palačinkami. V restauraci navíc zvládneme během jediného dne vydat více než 400 kilogramů potravin,“ přibližuje Klimeš.

V plánu jsou dvě unikátní atrakce

Letos se akvapark soustředil na dokončení renovací stávajícího areálu. Vylepšení pocítili především návštěvníci wellness, které se dočkalo úprav po stránce designu i technologického zázemí. Před dokončením je výmalba vstupní haly. Ve venkovním areálu roste třicet nových stromů.

Aqualand má ambice na rekord v návštěvnosti. Zlevní vstupenky a přidá tobogány

Vedení akvaparku připravuje dvě nové celoroční atrakce, které mají být unikátní nejen v rámci Evropy. „Plánujeme high-tech rodinný tobogán s raftem pro více lidí a závodní tobogán se dvěma trasami s dojezdem vedle sebe. Obě atrakce spojí nadčasový design i jedinečný zážitek z jízdy,“ odhaluje Svoboda s tím, že první návštěvníci se svezou na podzim 2027.

Příští rok se bude v akvaparku dokončovat natáčení filmu Rozlučka se svobodou, štáb bude v areálu od léta. Návštěvníci jsou vítaní do komparzu. Chystá se také bohatý letní program.

19. června 2025
30. prosince 2025

