Aqualand řeší zdražení energií. Lidé u bazénu nemohou drkotat zuby, říká šéf

Covidová pandemie naučila Petra Pavlackého a jeho tým z Aqualandu Moravia v Pasohlávkách pokoře.

„Oproti době před pandemií jsme s návštěvností na polovičních počtech. Ale nesedíme s rukama v klíně a nepláčeme. Moc dobře si uvědomujeme, že návštěva Aqualandu není nejlevnější záležitostí a zasáhne do rodinného rozpočtu. Proto nás těší, když se lidé rozhodnou takové částky zaplatit a pak odcházejí spokojení, když vědí, že se jim to vyplatilo,“ říká ředitel největšího akvaparku v Česku. I proto s výstavbou a rozšiřováním zábavného vodního areálu neustává.

Před dvěma lety jste za energie utratili tři miliony korun za měsíc. Jaké jsou náklady teď, v energetické krizi?

Prozatím jsme měli ceny vysoutěžené, ale očekáváme, že by se mohly vyšplhat až na trojnásobek, tedy devět milionů měsíčně. A to zejména v zimě, tedy době náročnější na spotřebu plynu při topení. Je to razantní zásah. Musíme vykrýt mnohonásobně větší výdaje z příjmů ze vstupného, které jsou ale mnohonásobně nižší, protože nižší je v těchto měsících i návštěvnost.

Mohlo by se zdát, že díky termálnímu prameni, odkud vodu čerpáte, není spotřeba energií tak vysoká, že vodu nemusíte ohřívat...

Naše bazény vodou z termálních pramenů napustíme. Jenže zákon nepovoluje termálními prameny vytápět. Vodu v bazénech dohříváme plynem. Ono jenom čerpat vodu z pramene by se nám stejně nevyplatilo. I za tuto vodu musíme platit, spotřebované množství by bylo ohromné, stejně jako množství chemie, kterou bychom do vody museli dávat. A to nemluvím o povinném testování a rozborech.

Hledáte cesty, jak ušetřit?

Ano, ale víme, že jakákoli úspora nesmí jít proti komfortu našich hostů. Nemůžeme si dovolit snížit teplotu, jako to dělají třeba některá halová sportoviště. Nikdo nechce, aby lidé u bazénu nebo na toboganu drkotali zuby.

Jak tedy plánujete energetickou náročnost areálu snížit?

Například se snažíme využívat zbytkové teplo. Ve spolupráci se společností E.ON jsme vybudovali kogenerační stanici. Ta využívá plyn z naší přípojky, umožňuje společnosti E.ON vyrovnávat výkyvy v síti a zbytkové teplo využíváme k vyhřívání akvaparku. Nově tímto teplem vyhříváme dojezdy toboganů, které vedou venkovním prostředím, tím pádem se rychle ochlazují. Přemýšlíme rovněž o vybudování fotovoltaických zdrojů elektřiny. Nabízí se to, protože máme k dispozici velké střešní plochy. A také dokončujeme projekt na čištění bazénových vod. Nebude nutné vodu pouštět přes obecní čističku odpadních vod, ale přečistíme si ji sami.

Jaký je v tom rozdíl?

Vodu budeme moci částečně využít sami ještě jednou, v odpadní čističce bychom o ni přišli. Zbytkovou vodu budeme vypouštět zpátky do Nových Mlýnů, odkud si vodu také bereme, a to v lepší kvalitě, než sami čerpáme. Budeme tedy o kousek víc šetřit přírodu, ale vlastně i náš rozpočet. Předpokládáme, že začátkem příštího roku bychom mohli technologii zprovoznit.

Loni jste rozšířili venkovní areál o dětský vodní svět, tedy velký hrad se čtyřmi tobogany. Odrazilo se to na zájmu návštěvníků?

Zejména díky tomu jsme překlenuli a standardně přečkali těžké období. Novinky táhnou návštěvnost nahoru a letní areál nám vytrhl trn z paty. Oba covidové roky jsme nekončili v červených, ale černých číslech. Chtěli jsme se zaměřit na rodiny s malými dětmi, většinou předškolního věku. Právě k tomu, aby k nám přišli, měl dopomoci dětský hrad. Celé jeho bezprostřední okolí je pro rodiny s dětmi tvořené. V blízkosti je i občerstvení nebo lavičky. Novinkami se snažíme oslovovat lidi ze spádové oblasti Pasohlávek, aby si mohli každý rok vyzkoušet něco nového. Budování evropských nebo světových unikátů, jako třeba tobogan jedoucí do kopce, nám zase umožní nalákat sem lidi z větší dálky a na delší pobyt.

Dokončené investice měly stát původně čtvrt miliardy, ale ceny se vyšplhaly na 400 milionů. V covidové krizi jste čerpali státní podporu. Teď ale plánujete investice za miliardu korun. Kde se peníze tak najednou zhmotní?

V dalších projektech, které plánujeme. Předpokládáme, že se nám investice zpětně vrátí. Stěžejním projektem, který vezme největší díl peněz, je hotel. Skálopevně mu věříme. Otevírat by mohl do několika let, to už snad bude toto dusivé období za námi. Aktuálně máme v našem stávajícím hotelu kapacitu kolem sta lůžek, což je naprosto nedostatečné. Nikde v nejbližším okolí nenajdeme hotel nebo ubytovací kapacity v úrovni služeb, kterou bychom pro naše návštěvníky očekávali. Chceme, a je to i jejich očekávání, aby suchou nohou přešli z hotelu do Aqualandu, k bazénům.

Co další chystané novinky?

Plánujeme dále rozšiřovat čerstvě dostavěnou část s vodním hradem. Máme projekt na dostavbu dalšího ramene řeky, tentokrát divoké. A uprostřed dostavované části bude stát šnorchlovací bazén.

Častým strašákem návštěvníků jsou fronty u vstupu i toboganů. Vy je chcete na pokladnách rychleji odbavovat. Znamená to, že kapacita areálu může ještě bobtnat?

Ve vnitřních, zimních částech rozhodně kapacitu navyšovat nemůžeme. Prostory nezvětšujeme a ani nechceme, aby v nich bylo více návštěvníků. Naopak se zamýšlíme, jak jim pobyt zkomfortnit, rozptýlit je po areálu. V zimě je to tedy o tom, aby se rychleji odbavily fronty při vstupu. Naopak v létě je možné na počtech hostů přidávat. Jde to ruku v ruce s tím, jaké další nové části jim nabídneme a jaké k tomu přidáme atrakce. Aby se všichni nekoncentrovali na jednom místě.

Kolik lidí se do Aqualandu Moravia vůbec vměstná?

Dělí se to na ty dva režimy. Zimní počítá v jeden moment s asi 2,5 tisíci návštěvníků. A letní režim může jít až do 6 nebo 6,5 tisíc návštěvníků v jeden moment. Ale i v těch nejnavštěvovanějších dnech býváme pouze mírně nad pěti tisíci. Návštěva ani v horký letní den neznamená, že tu člověk musí stát všude ve frontách. Je však dobré zvážit, který den by mohl být pro návštěvu nejlepší.

A také jakou dopravu zvolí. Dvě parkoviště ne vždy stačí. Jak daleko jste s plánovanou výstavbou parkovacího domu?

Máme dokončený projekt na dostavbu parkovacího domu přímo u vstupu. Jenže ceny se zvýšily a období je dost nejisté. Možná že se výstavba o rok nebo o dva zdrží. Ale parkovací dům potřebovat budeme a máme pro něj vše nachystané.

Jak se investice odrazí na vstupném?

Ke konci roku jsme dělali jen kosmetické úpravy v ceníku. Vnímáme tu situaci, například skiareály o několik set korun zdražují. Není se čemu divit. My jsme teď v období po útlumu a čekáme zpětný rozvoj návštěvnosti. Takže si nedokážu představit, že bychom v této době razantně zvyšovali vstupné. Naopak máme spoustu akčních nabídek, abychom návštěvnost podpořili. Nicméně, dá se předpokládat, že později v průběhu roku k úpravám cen dojde.

Kroužil v době nižší návštěvnosti kolem Aqualandu Moravia nějaký investor se záměrem jej odkoupit?

Asi není většího hráče, než bychom byli my sami. A investorů z evropského prostředí, kteří by zvládli něco tak rozsáhlého, jako je náš areál, není tolik. Nezaznamenal jsem nic a myslím, že ani investor, který za Aqualandem stojí, tedy ŽS Real, jej prodat neplánuje. V době útlumu investoval stamiliony do méně viditelných, ale potřebných vylepšení. Ať už to byla vzduchotechnika, podlahy, nebo strojovny. Z toho čteme, že nás opustit neplánuje.

V blízkosti akvaparku se plánuje výstavba Thermalu Pasohlávky, léčebného ústavu. Jak se na tento projekt díváte?

Těším se na něj a napjatě čekám, jak to dopadne. Nemyslím si, že bychom si konkurovali. Naopak, mohli bychom se doplňovat. Třeba to pomůže turistice a vůbec rozvoji celé lokality. To by bylo dobré.