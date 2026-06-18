Pláž s palmami, lehátky i slunečníky je součástí rozšíření stávající odpočinkové zóny, kde mohou návštěvníci už dnes využít i masáže či si pro větší pohodlí přikoupit soukromou postel.
Poslední červnový víkend, kdy naplno propukne v sousedství velkého autokempu Merkur letní sezona, roztančí hosty mezi bazény kapela Linie, vtipy zahýří herec a komik Filip Teller, jehož mohou diváci znát například z Kriminálky Anděl. V současnosti je park otevřený pouze o víkendech, od první prázdninové soboty však bude denně od devíti ráno do večerních devíti.
„Kromě tradiční nálože koupání a adrenalinu na atrakcích si návštěvníci užijí léto v duchu filmů,“ láká marketingový manažer Aqualandu Radek Klimeš. Ostatně nedávno se tady natáčela nová lehce lechtivá česká komedie Rozlučka se svobodou. Snímek se v kinech objeví příští rok v létě.
Program otevíračky zaměstnanci plánují ve stylu filmové klasiky Mamma Mia či trháku Barbie. Přes léto se pak mohou milovníci bazénů těšit například 18. července na Den se superhrdiny, kdy v areálu potkají postavy ze série Avengers.
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Akvapark si v reklamě utahoval z vesnického kempu, ten teď vrací úder
Na první srpnový den připadají 13. narozeniny akvaparku. Na oslavě zahraje DJ s houslistkou nebo kapely Sebastian či Vize, vzhledem k tématu celé letní sezony si animátorský tým připraví taktéž filmový program.
Malí plavci si užijí rovněž tematické animační programy, návštěvníci zažijí adrenalin na neobvyklém toboganu High Five, který jede i do kopce, či se svezou na raftech na vodních atrakcích Abyss a Boomerango.
Ceny podle počasí
Vyplatí se sledovat pravidelně online ceník a e-shop, letos se v něm totiž objeví flexibilní ceny. „Díky nim dokážeme reagovat na počasí i nižší návštěvnost a nabídnout návštěvníkům výhodnější podmínky,“ vysvětlil ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.
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Koupaliště na jihu Moravy otvírají, ceny zůstávají většinou stejné jako loni
V online předprodeji lze v současnosti ulovit vstupenky za 699 korun, na pokladnách přes letní sezonu návštěvník zaplatí 1 199 korun. Nejlevněji vyjdou buď takzvané after work vstupenky, tedy lístky dostupné v e-shopu platné po 17. hodině, či nová pětivstupová permanentka za 2 499 korun. Jeden vstup tak vyjde na 500 korun.
Nejen Aqualandu Moravia, ale i jiným plovárnám počasí přeje. Český hydrometeorologický ústav hlásí tropické teploty, v sobotu a neděli ukážou teploměry na některých místech Česka až 35 stupňů Celsia a i příští týden neklesne teplota pod 27 stupňů. Nebe bude jasné, maximálně polojasné, jen na večer se mohou objevit bouřky.