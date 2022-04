Sanitky v Brně doplní šalina s konečnou na patologii, šprýmuje záchranka

Apríl záchranářů: Šalinou až na urgent Tak jako mnoho dalších subjektů, také naše organizace se potýká s problémy, pokud jde o dodávky nových vozidel. Z tohoto důvodu se snažíme v maximální míře využít stávající vozový park. Proto jsme s velkou radostí přistoupili na návrh Dopravního podniku města Brna a Fakultní nemocnice Brno. V rámci stavby nového dopravního uzlu tramvají v areálu brněnského Campusu byla prodloužena tramvajová linka až do areálu nemocnice tak, aby naše Záchranářská šalina, kterou jsme vám nedávno představili, mohla transportovat pacienty na příslušná pracoviště. Jak nám nyní potvrdilo vedení nemocnice, stavební práce v areálu byly dokončeny a pro Záchranářskou šalinu jsou připraveny tři nové zastávky v areálu. A to sice Interní ambulance, Urgentní příjem a Patologie, kde bude konečná stanice. „Jsme za tento vstřícný přístup nesmírně rádi, počítáme s tím, že Záchranářskou šalinu využijeme hlavně v době pátečních a sobotních nočních služeb k transportu pacientů z centra města. Plánujeme koordinaci odjezdů ze zastávky Hlavní nádraží s dobou známých brněnských rozjezdů, tedy každou hodinu. Navíc v termínech víkendů po výplatě a za úplňku posílíme odjezdy na každou půlhodinu. Zároveň mě těší, že právě naše organizace jako první využije svou šalinu i k ostrým zásahům,“ uvedla Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranky. Je pravdou, že dosavadní snahy o nasazení Policejní šaliny k pronásledování pachatelů trestné činnosti jsou zatím ve stadiu prvních pokusů. Potvrdil to mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb: „Podle velitele speciálního oddělení pro šalinové stíhání jsou výkonově policisté se svou šalinou spokojeni. Obzvlášť oceňují její schopnost rozrážet dopravní zácpu. Co jim však činí potíže, je nespolupráce pronásledovaných, kteří mají často tendenci opouštět stávající síť kolejiště, a ztěžují tak pronásledování.“ Ještě hůře jsou na tom brněnští hasiči, jejichž plány na vybudování vysokozdvižné plošiny na šalinovém podvozku narážejí již v prvních úvahách na elektrické vedení nad kolejištěm. Nicméně k pesimismu prý není důvod. „Již nám bylo přislíbeno, že v blízké budoucnosti dojde k přechodu brněnských šalin na bezdrátové napájení na principu Wi-Fi,“ uvádí s nadějí v hlase mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Jediným nyní aktivním vozidlem IZS na šalinovém podvozku tak od dnešního dne bude naše Záchranářská šalina, která vyrazí do brněnských ulic již tento pátek a v provozu vydrží minimálně do 1. 4. 2023. Zdroj: Web ZZS Jihomoravského kraje Odkaz