Chovatelé vymysleli aplikaci Tlappka, umožní získat radu veterináře na dálku

Za jejím vznikem stojí trojice nadšených chovatelů Pavlína Rochová, Zdeněk Topič a Michal Kardaš, projekt pomáhají rozjíždět brněnští investoři.

„Úplně na začátku byla myšlenka výjezdových veterinářů do domů. Přivedla mě k tomu moje fenka bulíka (bulteriéra), která měla panickou hrůzu z návštěvy veterináře. Já jako úzkostlivá panička za ním běhala se vším, včetně banálních problémů. Často jsem k němu jela zcela zbytečně a hodinu pak čekala v ordinaci,“ vzpomíná Rochová.

Díky aplikaci Tlappka se mohou chovatelé spojit s odborníkem kdykoliv a kdekoliv, stačí mít u sebe mobil.

„Až 60 procent problémů psů a koček lze léčit symptomaticky (což jsou léčebná doporučení založená na symptomech a klinických příznacích zvířete, pozn. red.). Díky spojení online může majitel častěji konzultovat zdravotní stav svého parťáka a předejít tak vážným onemocněním,“ vyzdvihuje Rochová.

Pro veterináře pak Tlappka znamená úlevu od přeplněných čekáren a desítek telefonátů denně. „Některé hovory trvaly i hodinu, lidé volali jak v ordinačních hodinách, tak mimo ně. Také se kvůli stresu často zapomněli při návštěvě ordinace na leccos zeptat a otázky je napadly až při příchodu domů, což už je pozdě. Aplikaci proto vnímám jednoznačně pozitivně,“ líčí Alena Kousalová, která je jedním z pěti veterinářů, jež Tlappka využívá.

Aplikace funguje tak, že v ní uživatel vytvoří profil svého psa či kočky s informacemi o jejich hmotnosti, věku a zdravotní historii. Do chatu pak může zadat dotaz pro veterináře, k němuž lze připojit i fotku. Odpověď přijde do hodiny.

„Tlappka umožňuje také spojení s veterinářem přes videohovor, při němž mu mazlíka přímo ukážete,“ doplňuje Rochová. Upozorňuje však, že aplikace neslouží jako náhrada veterinární péče v případě úrazů nebo akutních problémů.

Díky personalizovanému obsahu funguje aplikace také jako dlouhodobá pomoc. Upozorní například, že u daného plemene je třeba hlídat pitný režim, či na pravidelné vážení. Připomene také, že začíná sezona klíšťat a jsou třeba důkladné prohlídky srsti.

Trh s mazlíčky jde kupředu

Jednorázová konzultace v Tlappce vyjde na 199 korun, zatímco průměrná cena základního vyšetření v ordinaci se pohybuje na úrovni pětistovky. Pro dlouhodobější užívání si zájemci mohou vybrat měsíční členství za 249 korun nebo roční za 1 999 korun.

Do českého startupu investuje brněnské duo Jiří Hlavenka (který je zároveň jihomoravským krajským radním za Piráty), Jan Sláma skrze Jinej fond. Za jednotky milionů korun získali dvacetiprocentní podíl.

„K investici do Tlappky nás přesvědčilo hned několik faktorů. Prvním byl samotný tým, který za aplikací stojí. Druhým fakt, že k tomuto tématu máme osobně blízko a přijde nám, že dokážeme s projektem pomoct víc, než jen finančně. Posledním, ale možná nejdůležitějším důvodem je zcela očividná uživatelská hodnota,“ sděluje Sláma.

Tlappka podle něj dokáže uživatelům a hlavně jejich mazlíčkům opravdu pomoct. Potenciál vidí také v celém trhu péče o domácí mazlíčky, který se poslední roky posouvá mílovými kroky kupředu. „Jsem přesvědčený, že tlappka na něm má své místo,“ podotýká Sláma.

Tým stojící za vznikem Tlappky chce investovat především do marketingu a rozšíření interního týmu veterinářů, který zatím čítá pět odborníků. „Chtěli bychom se rozšířit i do dalších zemí – Polska, Skandinávie a klidně i dál. Chceme se prostě dostat do situace, kdy se řekne tlappka a všichni budou vědět, že je to veterinář v kapse,“ oznamuje Rochová.