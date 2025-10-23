Na vlak, autobus i MHD. V aplikaci ČD koupíte všechny jízdenky pro jižní Moravu

  13:14
V aplikaci Českých drah (ČD) Můj vlak je od čtvrtka nově možné koupit jízdenky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tedy nejen na vlak, ale i na autobusy či MHD v Brně a dalších městech. Aplikace tak usnadní nákup lístků především těm cestujícím, kteří jezdí nejen po jižní Moravě, ale i v dalších krajích. Nemusejí tak mít v mobilu více aplikací pro nákup jízdenek v jednotlivých regionech.
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
Nový validátor, představený 7. června 2024, umožní nákup elektronického lístku...
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat...
Dosud bylo možné koupit si v aplikaci pouze jízdenku na vlak. Nyní aplikace vyhledá spojení včetně autobusů a MHD a nabídne lístek. K dispozici jsou jednorázové i síťové.

Jízdenky jsou vázané vždy na zařízení, v němž jsou zakoupené a mají tradiční formu QR kódu, který přečtou průvodčí ve vlacích, řidiči autobusů i revizoři.

„Pro fungování nákupu jihomoravských jízdenek je potřeba stáhnout si aktualizovanou verzi aplikace. Jízdenky lze platit platební kartou, ČD Kreditem i pomocí Google Pay a Apple Pay,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat na objednávku Jihomoravského kraje na linkách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. (10. dubna 2024)
Nový validátor, představený 7. června 2024, umožní nákup elektronického lístku i označení klasického papírového.
Dopravce Arriva představil první ze 13 motorových vlaků, které bude provozovat na objednávku Jihomoravského kraje na linkách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. (10. dubna 2024)
Snahou Českých drah je nabízet lístky, které umožní cestujícímu zkombinovat na jednom místě jízdenky více dopravců či dopravních systémů.

Ve veřejné dopravě v Česku působí mnoho dopravců a organizátorů dopravy a pro většinu cestujících je obtížné se v systému vyznat. Často přitom mohou vhodnou kombinací jízdenek ušetřit desítky až stovky korun.

Konec průvodčích na jihomoravské železnici se blíží, lístky už jen v automatu

V aplikaci Můj vlak lze koupit i krajské jízdenky na všechny druhy dopravy v Plzeňském, Ústeckém, Olomouckém a nyní i v Jihomoravském kraji. Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině si lze přes aplikaci koupit jízdenky na vlak.

„ČD ve spolupráci s dalšími kraji a organizátory dopravy pracují na implementaci dalších jízdenek integrovaných dopravních systémů,“ sdělila Rajnochová.

Jihomoravské jízdenky si lze elektronicky koupit také přes krajskou aplikaci Poseidon a také u validátorů na nádražích a v autobusech, v Brně ve všech vozech MHD pomocí bezkontaktní platební karty.

Lístky do vlaků si lidé na jihu Moravy koupí i v automatu (červen 2024)

7. června 2024

