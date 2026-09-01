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Stačí namířit mobil. Aplikace pozná plíseň na potravinách, datum spotřeby či mince

Oldřich Haluza
  9:52

Plíseň na bulce. | foto: MENDELU

Poznat, jestli se na pečivu nebo jiné potravině začíná tvořit plíseň, může být pro nevidomé a slabozraké velmi obtížné. Pomoci jim má nová aplikace, která stav výrobku vyhodnotí z fotografie pořízené chytrým telefonem a výsledek uživateli hlasově oznámí. A měla by dokázat rozpoznat i další věci. Na jejím vývoji se podílí také brněnská Mendelova univerzita (MENDELU). První lidé by ji mohli začít používat ještě letos.

Aplikace bMyVision v2.0 má lidem se zrakovým handicapem usnadnit orientaci v běžných situacích. Jednou z jejích funkcí bude právě rozpoznávání plísně na potravinách nebo končícího data spotřeby. Uživatel například pečivo položí na vhodné místo a vyfotografuje jej pomocí ozvučeného telefonu. Systém následně snímek vyhodnotí a hlasem sdělí, zda na něm zaznamenal známky plísně.

Odborníci z Ústavu technologie potravin MENDELU pomáhají především s posuzováním fotografií potravin a rozšiřováním databáze, ze které se systém učí plíseň rozpoznávat. „Pro člověka se zrakovým handicapem může být velmi obtížné posoudit stav potraviny, zejména v případě počínající plísně. Naším cílem je proto přispět k vývoji nástroje, který bude praktickým pomocníkem v běžném životě,“ uvedla Andrea Roztočilová z Ústavu technologie potravin.

Vývojáři mají nyní k dispozici přibližně 1 400 fotografií potravin. Pro spolehlivější fungování systému ale potřebují databázi výrazně rozšířit. Ideálně by v ní mělo být kolem 10 tisíc snímků. Důležité přitom není jen jejich celkové množství. Systém se musí naučit rozpoznávat plíseň na různých potravinách, v různém prostředí a v různých fázích jejího vývoje.

Do sběru fotografií se proto může zapojit i veřejnost. Lidé mohou vyfotit potraviny, na kterých se objeví plíseň, a snímky poslat odborníkům na e-mail poradna.potraviny@mendelu.cz nebo bmyvision@seznam.cz.

V první fázi se odborníci z MENDELU chtějí zaměřit hlavně na pečivo. Právě u něj může být pro umělou inteligenci obtížné rozlišit počínající plíseň od jiných struktur na povrchu, například cukru.

Mince i překážky

Plíseň ale není jediná věc, kterou má aplikace zvládnout. Dokáže také rozpoznat datum spotřeby na potravinách, hodnotu mincí a bankovek, lidské tváře nebo předměty v okolí.

Vývojáři pracují také na funkcích využitelných venku. Systém má umět upozornit například na překážky, přechody pro chodce nebo rozpoznat psí exkrementy, což může být užitečné pro nevidomé, kteří používají asistenčního psa.

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Na vývoji rozpoznávacího systému spolupracuje MENDELU s Technickou univerzitou v Liberci a TyfloCentrem Liberec. Právě tato organizace poskytuje vývojářům zpětnou vazbu od nevidomých a slabozrakých a pomáhá posuzovat srozumitelnost a intuitivnost ovládání.

Funkční prototyp aplikace už vývojáři mají. V září začíná praktické testování, do něhož se zapojí samotní budoucí uživatelé. Uvedení aplikace na trh se předpokládá koncem letošního roku. V plánu je nejprve zpřístupnění systému pro zařízení iPhone prostřednictvím App Store, později také pro telefony se systémem Android.

„Do budoucna bychom rádi navázali na spolupráci dalšími projekty, které mohou cílové skupině usnadnit orientaci při výběru a nákupu potravin, posuzování jejich kvality a bezpečnosti, správném uchovávání i následném zpracování. Právě zde vidíme prostor, kde může věda a její poznatky přinášet řešení s přímým dopadem na kvalitu každodenního života v praxi,“ doplnila Roztočilová.

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