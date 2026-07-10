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Brno chce sportoviště za Anthroposem, výstavbu brzdí spor o kanalizaci

Marek Osouch
  11:37
V sousedství Pavilonu Anthropos v pisáreckém parku se nachází zanedbaný...

V sousedství Pavilonu Anthropos v pisáreckém parku se nachází zanedbaný sportovní komplex, který kdysi sloužil vojákům. Brno chce areál skrytý mezi stromy už roky přebudovat a otevřít veřejnosti. Plány za 600 milionů se však stále zpožďují. | foto: Magistrát města Brna

Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na...
Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na...
Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na...
Na místě vojenského objektu mají být nová sportoviště.
12 fotografií
Nová sportoviště za Anthroposem se po letech příprav stále neposouvají k realizaci. Brno už před lety převzalo pozemky od ministerstva obrany za slib, že tam vybuduje vyžití pro občany, stavět ale stále nemůže. Neumí se vypořádat s majitelkou budovy, ve které sídlí hudební klub Melodka. Od oblasti dává ruce pryč také miliardář Igor Fait. Ten chce své pozemky směnit za místo pro fotbalovou akademii.

Vybudujte novou kanalizaci nebo parkovací místa a já nebudu napadat váš záměr na nová městská sportoviště za pavilonem Anthropos. Tak by se dal ve zkratce shrnout požadavek mířený na vedení Brna ze strany společnosti Agentura Sain Jany Knetig. V pisárecké lokalitě vlastní jednu z budov, v níž v březnu našel útočiště legendární hudební klub Melodka.

O nových sportovištích na plážový volejbal, malou kopanou nebo inline dráhu v někdejším areálu patřícím pod ministerstvo obrany za Anthroposem mluví politici dlouhých deset let. Město státní pozemky bezúplatně nabylo právě s podmínkou vybudovat tam v určité lhůtě vyžití pro Brňany. Jenže první termín daný smlouvou v roce 2023 nedodrželo a pomalu se blíží i druhý, což je rok 2028. Spory nebo námitky ze sousedství přitom trvají.

Magistrát podle brněnského radního pro oblast majetku Jiřího Olivy (dříve SOCDEM) sice nedávno získal stavební povolení, jenže zatím pouze nepravomocné. Radní předpokládá, že se proti němu Jana Knetig odvolá, protože nesouhlasný postoj dávala najevo už při stavebním řízení. „Snažíme se všechny překážky odhrnout,“ hlásí radní s tím, že vedení Brna chce postupovat co nejrychleji.

Desetimilionové pokuty

Na stole je proto návrh dohody, z níž by těžila právě Agentura Sain. „Statutární město Brno do tří let od právní moci povolení záměru ‚Anthropos sportovní a rekreační areál‘ zrealizuje a zkolauduje na své náklady prodloužení areálového rozvodu pro odvod dešťových vod tak, aby navrhovatel (Agentura Sain, pozn. red.) mohl na své náklady provést přeložku přípojky dešťové kanalizace,“ stojí v materiálu, který koncem června dostali na stůl zastupitelé. Nakonec o něm však na poslední předprázdninové schůzi nerozhodovali.

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Podobné závazky pro Brno se týkají také odvodu splašků nebo vybudování parkoviště. Pokud by podmínky město nedodrželo, hrozí mu ve více bodech pokuty deset milionů korun.

Dohodu o narovnání, tedy o tom, kdo vlastní jakou přípojku a že jedna strana nebude bránit druhé v jejím vybudování, přitom už v roce 2016 uzavíralo s Agenturou Sain ministerstvo obrany, když své pozemky převádělo do majetku města. I tato dohoda měla přejít bezproblémově na Brno, jenže to se podle dokumentu předloženého politikům nestalo.

V sousedství Pavilonu Anthropos v pisáreckém parku se nachází zanedbaný sportovní komplex, který kdysi sloužil vojákům. Brno chce areál skrytý mezi stromy už roky přebudovat a otevřít veřejnosti. Plány za 600 milionů se však stále zpožďují.
Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na papíře.
Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na papíře.
Vodácký kanál na řece Svratce poblíž brněnského Anthroposu existuje pouze na papíře.
12 fotografií

Agentura totiž aktivně neprojevila souhlas s tím, že dohoda přechází na město, tudíž nikdy nezačala platit. „Na výzvu majetkového odboru brněnského magistrátu si v rámci souhlasu kladla podmínky, kdy jí bylo sděleno, že je třeba udělit souhlas s postoupením dohody o narovnání bez podmínek, na což společnost již nereagovala,“ píše se v dokumentu. Podle Olivy to tak skutečně je, blíže jednání s Agenturou Sain o nové dohodě ale nechtěl komentovat.

Knetig na dotazy iDNES.cz ohledně důvodů neakceptování původní dohody prozatím konkrétně nereagovala. „Vzhledem k tomu, že náš právní zástupce v současné době čerpá dovolenou, nejsme bohužel schopni se ve stanoveném termínu k dané věci vyjádřit. Pokud nám bude v budoucnu poskytnut prostor, rádi této možnosti využijeme,“ vzkazuje Jana Knetig.

Natahování dohody vadí opozici. „Je selháním vedení města, že majetkové spory nebylo již dávno schopné uspokojivě vyřešit,“ kritizuje politiky zastupitel za Piráty Adam Zemek s tím, že záměr výstavby sportovního areálu má u jeho strany dlouhodobou podporu.

Miliardář řeší směnu pro hřiště

Nová dohoda alespoň podle shrnutí v dokumentech určených politikům obsahuje více podmínek a závazků, a tím i nákladů pro město. To nejspíš pramení i ze sporů mezi společností Jany Knetig a firmou brněnského miliardáře Igora Faita, který vlastní na Melodku navazující a dnes zchátralou historickou budovu. Handrkují se o to, kdo vlastní jaký kus kanalizace a vodovodu.

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Fait už letos v březnu nařkl Knetig, že budova, kde hudební klub nově sídlí, nemá funkční kanalizaci a že zástupci její společnosti neoprávněně zasáhli právě do potrubí na splašky, které podle jeho slov vlastní on. Spor se dostal až k soudu.

Miliardář Fait chtěl chátrající budově znovu vrátit její lesk, ale už od svého záměru upouští a jedná s městem o směně za jiné parcely. Jednak se provoz klubu neslučuje s jeho záměrem na restauraci společně s ubytovacím zařízením, jednak údajně Knetig i jeho záměr na stavebním úřadě napadala. „Ke směně jsem tak byl trochu dotlačen okolnostmi,“ tvrdí Fait.

Vizualizace záměru, jak chtěl miliardář Igor Fait přestavět historickou chátrající budovu za pavilonem Anthropos. Z plánů však upustil.

Zároveň ale na parcelách v městské části Žabovřesky, o které má naopak ve směně zájem, hodlá vybudovat sedm hřišť jakožto tréninkové centrum fotbalové mládeže svého klubu Artis Brno. „Jestli tomu bude někdo bránit a chce tomu bránit, ať to řekne veřejně. Já tam připravuji sportoviště pro děti a věřím, že právě to je pro místní nejdůležitější,“ prohlašuje Fait.

Termín stihneme, věří radní

Směnu podporuje i město, protože by mu to pomohlo v jeho záměrech za Anthroposem. „Pokud by se nám podařilo dohodu a výměnu schválit v září na jednání zastupitelů, je reálné, že termín vybudování sportovišť stihneme. Ani si nepřipouštíme, že by to bylo jinak,“ ubezpečuje Oliva.

Pokud by se ale začala situace zase komplikovat, nezbude magistrátu nic jiného než jednat o dalším prodloužení lhůty. V opačném případě Brnu hrozí sankce od ministerstva obrany.

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