Další termín. Schillerová zopakovala výzvu, aby ANO opustilo koalici v Brně

  16:12
Už v půlce června vyzvalo jihomoravské předsednictvo hnutí ANO své kolegy, aby vystoupili z vlády nad Brnem, kterou třímají spolu s ODS. Od té doby se však v tomto směru nic nestalo. Politikům ANO se z čela města odcházet nechtělo a krajské vedení v čele s Alenou Schillerovou záležitost neřešilo s odkazem na parlamentní volby. Teď však Schillerová svou výzvu zopakovala a přidala i konkrétní datum. ANO má koaliční smlouvu vypovědět do konce listopadu.

Hlavním impulzem k odchodu z vlády nad Brnem byla pro ANO bitcoinová aféra někdejšího ministra spravedlnosti a klíčové postavy brněnské ODS Pavla Blažka. Ke zrušení spojenectví s občanskými demokraty vyzval sám předseda hnutí Andrej Babiš, k němuž se 15. června přidalo drtivou většinou jihomoravské předsednictvo vedené Alenou Schillerovou.

Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní organizace hnutí ANO o setrvání v koalici na magistrátu. (9. června 2025)
Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s lídrem ANO Reném Černým. Nyní spolu budou moct vyjednávat o vládě nad Brnem.
Sobota 24. září: Ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek dorazil do brněnského volebního štábu své strany spolu s primátorkou Markétou Vaňkovou.
Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní organizace hnutí ANO o setrvání v koalici na magistrátu. (9. června 2025)
„Opakované kauzy brněnské organizace ODS poškozují hnutí ANO jako koaličního partnera a znevažují dobrou práci jeho zástupců ve vedení města,“ uvedla Schillerová s tím, že spojenectví s ODS je pro hnutí obrovským reputačním rizikem.

Brněnským kolegům přikázala, že koaliční smlouvu mají vypovědět neprodleně, nejpozději do zářijového zastupitelstva města.

Jenže tento termín ANO v tichosti přešlo. Jeho zástupci v čele Brna se hájili především tím, že odvádějí dobrou práci pro město. „V koalici máme dobré vztahy, Brno posouváme dopředu. Jsou tady projekty, které jsme rozpracovali, některé dokončili,“ uvedl náměstek primátorky René Černý. „Nechápeme spojitost s celostátní kauzou, nevnímám to jako reputační riziko,“ přidal se radní Petr Bořecký.

Odchod ANO koalici nepoloží

Schillerová celý problém nechala takticky posunout až za parlamentní volby, po nich se však k záležitosti vrátila. A přidala další konkrétní datum posvěcené usnesením krajského předsednictva. Tentokrát mají brněnští zastupitelé ANO vypovědět koaliční smlouvu nejpozději do 30. listopadu.

„Toto usnesení se netýká ostatních zastupitelů za hnutí ANO, kteří jsou v koalicích v rámci městských částí v Brně,“ podotkla Schillerová.

Radním z ANO se z vedení Brna nechce. O koalici s ODS rozhodnou „vyšší šarže“

Splní tentokrát brněnští členové ANO přání svých nadřízených? „O nejnovější výzvě krajského předsednictva víme. Budeme ji teprve projednávat. Musíme svolat zastupitelský klub a oblastní předsednictvo hnutí,“ reagoval Černý.

Hnutí má pod jeho vedením v Brně třináct zastupitelů a tři radní. Jejich odchod by koalici, kterou vedle ODS tvoří také TOP 09 (kandidovali společně), lidovci se STAN a SOCDEM, rok před komunálními volbami nepoložil. ANO by se v opozici přidalo k Pirátům, svazku SPD s Trikolorou a Moravany a dalšímu spojenectví Zelených s Žít Brno.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
