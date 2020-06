Dotáhneme očistu, některé buňky v Brně zřejmě zrušíme, řekl Vondráček z ANO

Situace v hnutí na jihu Moravy je napjatá kvůli kauze Stoka. Před soud půjde bývalý člen ANO Jiří Švachula, který byl podle obžaloby hlavním strůjcem korupce při zadávání zakázek na radnici Brno-střed.

Spolu s ním jsou obžalováni další lidé. Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál navrhoval kvůli možnému napojení na kauzu zrušit organizace ANO v brněnských Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Rozhodnutí o jejich rozpuštění ale předsednictvo ANO v květnu zrušilo.

Nyní se šéf ANO a premiér Andrej Babiš chystá do Brna, chce se setkat se všemi členy zdejších buněk a vyslechnout si jejich stanoviska.

„Musíme dotáhnout ten očistný proces. Není vůbec vyloučeno, je to spíš pravděpodobně, že některé organizace budou zrušeny,“ uvedl člen ANO a šéf poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Podle ostravského primátora Tomáše Macury, který je ve vedení ANO, může být zrušených buněk víc než tři původně ohlášené. Předsednictvo „namalovalo scénář dalších kroků“, které by měly vést k vyřešení situace v Brně. „V horizontu týdnů by mělo být jasno,“ řekl Macura. Termíny upřesnit nechtěl.

Lídrem ANO do voleb na jihu Moravy by se mohl stát současný jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Dosavadním lídrem kandidátky byl místopředseda strany Vokřál, který v pondělí oznámil, že v hnutí končí.

„Máme už lídra, který, jenom doufám, tu rukavici zdvihne,“ řekl novinářům po jednání předsednictva Vondráček. Označil Šimka za logického kandidáta. Poznamenal, že o kandidátce musí rozhodnout jihomoravská organizace ANO.

Šimek je dosud na kandidátce, kterou sestavoval Vokřál, na čtvrtém místě. V únoru ji schválil krajský sněm. Rozhodnutí ale nebylo jednomyslné, část delegátů chtěla v čele právě Šimka. Ten dnes řekl, že vyčká, jak se vedení ANO rozhodne.

Šéf předsednictva Babiš se do Brna vypravil už minulý týden. Sešel se s Vokřálem, jednal však také s Šimkem. Podle Macury to Vokřál mohl vnímat jako nedůvěru. „Pravda je taková, že mi Petr Vokřál takový pocit naznačil,“ uvedl Macura. Podle něj Babiš popřel, že by Šimkovi místo lídra jihomoravské kandidátky nabízel. „Těžko se mi dělá soudce,“ dodal Macura.

Vondráček míní, že Babišova schůzka se Šimkem mohla sehrát roli při Vokřálově rozhodování o odchodu z hnutí. „Možná to zlomový okamžik byl, že si Petr Vokřál vyložil schůzku předsedy hnutí jinak, než byla,“ řekl Vondráček.