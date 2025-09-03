ANALÝZA: Vadí spojení s ODS, nebo ne? ANO takticky odsouvá „problém Brno“ za volby

Marek Osouch
  10:10
Na jedné straně arcilotři a hlavní součást nejhorší vlády s největšími skandály od roku 1989. A na druhé koaliční partner, s nímž se nelze rozejít. Tak schizofrenní postoj má hnutí ANO k ODS. První pohled reprezentují slova, ten druhý současná realita v Brně, kde obě partaje společně vládnou magistrátu.
Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní...

Alena Schillerová odpovídá na dotazy novinářů po jednání brněnské oblastní organizace hnutí ANO o setrvání v koalici na magistrátu. (9. června 2025) | foto: ČTK

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...
Sobota 24. září: Ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek dorazil do...
Na brněnském magistrátu se v pondělí konalo povolební vyjednávání ODS s hnutím...
Alena Schillerová odchází z budovy magistrátu po jednání brněnské oblastní...
14 fotografií

A to navzdory tomu, že jihomoravská předsedkyně ANO Alena Schillerová i šéf hnutí Andrej Babiš v červnu po provalení bitcoinové kauzy burcovali, že jejich strana musí z brněnské Nové radnice pryč. Odvolávali se při tom na ústřední postavu aféry a tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který byl klíčovým mužem jihomoravských občanských demokratů a všichni jejich hlavní zdejší představitelé k němu mají blízko.

Schillerová proto spojenectví s „Blažkovou partou“ označovala za „reputační riziko“ pro své ANO.

Jenže jejím spolustraníkům se vládu nad Brnem opouštět nechce. Nezviklala je ani červnová výzva krajského předsednictva, aby situaci „neprodleně“ řešili, a to nejpozději do 9. září, kdy zasednou brněnští zastupitelé. Stanovený termín se blíží, ale nic zásadního se v tomto ohledu neděje.

Posouváme Brno dopředu, k opuštění koalice není důvod, zní z ANO po Babišově výzvě

Členové brněnského ANO se snaží zmíněnou výzvu vymlčet a k jejímu naplnění se nyní nehlásí ani sama Schillerová, která ji vyvolala. „Vidíte sám, že mám na starosti kampaň, musím být mezi lidmi,“ reagovala v pondělí na dotaz redaktora iDNES.cz u volebního stánku na náměstí Svobody, tedy na dohled od sídla magistrátu.

Přitom už v polovině června bylo jasné, že v těchto dnech bude vrcholit kampaň před říjnovými sněmovními volbami. „Prostě jsme se s předsedou brněnské organizace panem Černý domluvili, že řešení oddálíme za volby,“ pronesla nyní Schillerová, která by se na podzim ráda vrátila do čela ministerstva financí, a je tak otázkou, nakolik bude mít čas řešit třenice v regionu.

Výhodnější je mlčet

Stávající brněnskou koalici s ODS nechtějí blíže komentovat ani čelní představitelé jihomoravské sněmovní kandidátky ANO. Někteří sice připouští, že jim vadí, že tato spolupráce hnutí poškozuje, ale s dalšími dotazy odkazují právě na Schillerovou.

„Nechtějí na to upozorňovat. A ani na to, že před třemi roky do koalice s ODS vůbec vstoupili,“ míní brněnský politolog Michal Pink. Jinými slovy se zástupci ANO snaží tuto potenciální slabinu zakrýt, a ne ji případnými nepromyšlenými výroky či kroky ještě zvýrazňovat. Ostatně z „Blažkova“ Brna pochází i premiér Petr Fiala, který je hlavním Babišovým protivníkem ve volbách.

ANALÝZA: Babišův problém jménem Brno. Vazby ANO a ODS se mu nedaří přetrhat

Pokud by Babiš se Schillerovou trvali na vystoupení z brněnské koalice, ale zástupcům ANO by se z pozic na magistrátu nechtělo, jak dávají najevo, muselo by hnutí přistoupit k radikálnímu kroku a brněnskou buňku zrušit a znovu postavit. K tomu už v minulosti došlo kvůli stále nedořešené korupční kauze Stoka, v níž byli namočeni i tehdejší politici ANO v čele s Jiřím Švachulou.

Takové rozhodnutí by navíc mohlo rozštípnout brněnské ANO na větev „rebelů“ a „poslušných“. Krátce před volbami, po nichž se chce ANO vrátit do čela vlády, by takový zásah nebyl marketingově dobrým tahem. Pro Babišovo hnutí je přitom obraz na veřejnosti alfou a omegou.

Navíc kdyby najednou jeho zástupci v Brně otočili a výzvu k opuštění koalice vyslyšeli, jen by tím nahráli konkurenci a kritikům, kteří by tak mohli poukazovat, že jim dosud vládnutí ruku v ruce s ODS nevadilo. A o podobnou „publicitu“ Schillerová a spol. krátce před volbami rozhodně nestojí.

„Řešíme věci pro lidi“

Brno navíc není jediným místem na jižní Moravě, kde se k sobě ANO a ODS mají. Patrik Pařil, jenž je krajskou čtyřkou kandidátky ANO do Sněmovny, poznamenal, že spolupráce v Brně „poškozuje reputaci hnutí“. Sám to však už druhé volební období táhne s „Blažkovými“ občanskými demokraty na radnici v Pohořelicích na Brněnsku, kde je místostarostou.

Ještě pikantnější je situace v Blansku, kde rovněž ANO vládne spolu s ODS a tamní starosta Jiří Crha se stal nástupcem „lotra“ Blažka v čele krajské buňky občanských demokratů. Zatímco Schillerová jej kvůli konexím na svého předchůdce tepala, blanenská místostarostka a poslankyně z ANO Lenka Dražilová tvrdí, že situace v Brně a Blansku jsou odlišné. „Na nižších úrovních se nedělá politika, ale řešíme věci pro lidi,“ prohlašuje.

Tím samým, tedy zlepšováním života občanů města, se přitom zaklínají také v Brně. „Posouváme město dopředu. Jsou tady projekty, které jsme rozpracovali, některé jsme už dokončili,“ vyzdvihoval už v červnu spolupráci s ODS šéf brněnského ANO René Černý.

Schillerová opakuje, že po volbách chce „problém Brno“ řešit, ale teď zkrátka nemá čas. Ujišťuje, že výzvu k odchodu z koalice, která takticky zazněla ve dnech, kdy se bitcoinová kauza nejvíc řešila, nechce nechat vyhnít. Podle politologa Pinka to může souviset s přípravou na komunální volby, které se konají příští rok na podzim. Případní „rebelové“ z ANO by se pak nemuseli dostat na kandidátky hnutí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...

ANALÝZA: Vadí spojení s ODS, nebo ne? ANO takticky odsouvá „problém Brno“ za volby

Na jedné straně arcilotři a hlavní součást nejhorší vlády s největšími skandály od roku 1989. A na druhé koaliční partner, s nímž se nelze rozejít. Tak schizofrenní postoj má hnutí ANO k ODS. První...

3. září 2025  10:10

Pokuty? Ne, zabavená láhev je újma. U nádraží v Brně je teď větší klid

Premium

Poházené sklo od alkoholu, válející se bezdomovci, řev, rvačky, špína a odpadky. To je dlouhodobý dojem tisíců lidí, kteří denně procházejí přes hlavní vlakové nádraží v Brně. Podle strážníků i...

2. září 2025

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:21

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  2.9 8:14

Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští...

2. září 2025  5:56

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Premium

Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena...

1. září 2025

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:04

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na jižní Moravě „vychovají“ zdravotní sestry, místo tělocviku táhne trenérství

Více než 160 tisíc dětí z jižní Moravy dnes po prázdninách zamířilo do škol. Některé z nich přitom usedly do lavic, které před nimi ještě nikdo nevyzkoušel. Na Střední škole André Citroëna v...

1. září 2025  14:05

Dyje se po připojení ramen prodlouží o kilometr, kvůli hranici se řeka rozdělí

Řeka Dyje se mezi Břeclaví a soutokem s Moravou prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři k toku připojí dříve odstavená ramena. Jde o dvě ramena na českém území, třetí vodohospodáři napojí v...

1. září 2025  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.