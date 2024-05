Příšery, krásky i plyšáci. Brno při Animefestu zaplavily roztodivné kostýmy

K vidění byly propracované plyšové zvířecí hlavy, tlapy i ohony, špičaté elfí uši, rohy, pestrobarevné oděvy, sukně, kimona, pláště, paruky či křídla.

Animefest, který obsadil tři pavilony výstaviště, navštívilo asi 37 tisíc nadšenců, což je o sedm tisíc víc než loni. „Lidé byli spokojení, moc si to užili, atmosféra byla skvělá,“ uvedl ředitel festivalu Adam Rambousek.

Pro srovnání, na první ročník akce v roce 2004 přišlo do kina Art zhruba 200 lidí. Tehdy byl festival zaměřený čistě na japonské filmy a komiksy, anime a mangy, což v té době mnoho lidí ještě neznalo. To se ale především díky internetu změnilo. Festival také žánrově „nabobtnal“, není už orientovaný jen na Japonsko, ale na komiksy a fantasy či populární seriály obecně.

Z jediného sálu kina Art se tak akce za dvacet let rozrostla do tří pavilonů brněnského výstaviště, které i letos bezezbytku zaplnila. Samostatné sekce byly věnované deskovým hrám, bojovým sportům i umělecké tvorbě. Lidé si mohli vybrat z řady workshopů od tvoření kostýmů přes vlastní komiks či výuku a hraní karetní hry Magic the Gathering.

Mezi hosty byl například herec, choreograf a trenér kendžucu (japonský šerm) Tecuró Šimaguči, který se proslavil jako trenér a choreograf bojových scén filmu Kill Bill. Fronta přes celý pavilon se stála na italského cosplayera, umělce a influencera Taryna.

Pomyslným vrcholem festivalu bývá každoročně soutěž takzvaných cosplayerů, tedy lidí, kteří vytvářejí nejen vlastní propracované kostýmy, ale vtělují se do představované postavy. Letos soutěžilo 40 skupin, novinkou bylo, že výherce pojede soutěžit na finále do Japonska, kde se utká s cosplayery z dalších 40 zemí.