V Brně vládne Animefest. Rozšířily se prostory, přibyly také koncerty

Novinkou festivalu je rozšíření prostor o novou halu a pódium pro hlavní body programu a přidané koncerty. Dnes večer je v plánu koncert jihokorejské kapely Sinnoi, která představuje spojení tradiční korejské hudby, jazzu a elektro. Vystoupí i japonská zpěvačka Nana Kitade, která nazpívala několik písní k anime seriálům a nyní představuje své nové sólové album.

Mimo koncertů jsou na programu přednášky věnované asijské kultuře, historii, moderní technice, hrám a podobně. Ve workshopech si návštěvníci mohou sami vyzkoušet například skládat origami, bubnovat na japonské bubny, japonské vázání knih, nacvičit choreografii na K-Pop hudbu nebo naučit se základy japonštiny.

Nechybí Hra na oliheň

„Tematické rozšiřování Animefestu dobře reprezentuje i to, že jsme letos navázali spolupráci s korejským velvyslanectvím. Díky podpoře velvyslanectví se uskuteční nejen koncert Sinnoi, ale i další program zaměřený na čím dál oblíbenější korejskou kosmetiku, hudbu nebo seriály. Takže nesmí chybět ani Hra na oliheň,“ uvedl Rambousek.

Ve Stanu bojovníků si návštěvníci zašermují nebo vyzkouší japonská bojová umění, další akční vyžití nabízí pohybová scéna s ukázkami a výukou japonských tradičních i moderních K-Pop tanců. Značnou část pavilonu A2 zabírá místo pro prezentaci českých i zahraničních kreslířů a tvůrců či místo s módními stánky a programem.

Přízemí pavilonu E zabírá hala zaplněná prodejními stánky se suvenýry. První patro je vyhrazené herně deskových a karetních her, a to od Go po moderní deskovky. Nechybí ani dětské a rodinné hry. Návštěvníci si zde také mohou zahrát i několik společenských her ještě dříve, než se dostanou do prodeje.

V počítačové herně LanCraft na ně zase čeká výběr počítačových i konzolových her, také virtuální realita. Ve stejném patře je možné potkat české cosplayery i zahraniční cosplayerské hosty, tedy lidi v převlecích oblíbených postav a ikon.