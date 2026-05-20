Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Jana Soukupová
  14:11
Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu, který v roce 2004 navštívilo v Kině Art asi 200 účastníků, se Animefest rozrostl do obří akce se 40 tisíci návštěvníky a mnohabodovým programem. Nyní se koná už 22. ročník.
Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné kostýmy. (2024) | foto: Patrik Uhlíř, ČTK

Kromě venkovních prostor výstaviště, obvykle plných kostýmovaných účastníků ve stylu postav z filmů či počítačových her, zaplní letos akce také pavilony A1, A2, B, E1 či E2.

Protože v sobotu a neděli se na výstavišti koná rovněž sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, dají se předpokládat přísnější bezpečnostní opatření u vstupů.

„Jednotlivé akce se uskuteční v oddělených částech areálu se samostatnými vstupy a organizací pohybu návštěvníků tak, aby se vzájemně neovlivňovaly,“ avizuje vedoucí marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno Michal Svoboda a dodává, že jednotlivé akce se v žádném prostoru nepotkají.

Kromě každoroční pastvy pro oči díky kostýmům návštěvníků obvykle největší pozornost strhává sobotní soutěž, která je letos opět naplánována od druhé hodiny odpolední na hlavním pódiu pavilonu B.

„Osobně bych cosplay soutěž doporučil, každý rok předvedou ti nejlepší cosplayeři z Česka úžasné kostýmy při souboji o kvalifikaci na finále v Japonsku a Francii,“ zdůrazňuje ředitel Animefestu Adam Rambousek.

Koncerty, móda, bojová umění i foodfest

Přidává i osobní tip. „Nejvíc se těším na sobotní koncerty, protože se nám letos podařilo domluvit skvělé kapely, které u nás ještě nehrály,“ zve na vystoupení stále populárnějších asijských skupin Ash Da Hero a Rolling Quartz, z nichž ta první, čistě chlapecká, je japonská punkrocková kapela a fanoušci ji uslyší opět v Béčku od sobotní 20. hodiny.

Ash Da Hero zahraje v Evropě vůbec poprvé. Čistě dívčí pětičlenná jihokorejská rocková skupina Rolling Quartz nastoupí od 21. hodiny tamtéž a pořadatelé v jejím případě slibují „mix dravého rocku a vizuální show“. „Odezva diváků na loňské koncerty byla úžasná, proto jsme letos vybrali interprety, kteří oslovují fanoušky po celém světě,“ doplňuje programový ředitel Jan Horgoš.

Ten přidává i další tipy dokreslující mnohovrstevnatou tvář programové nabídky. Například na platformě Twitch nejsledovanější americkou vtuberku (youtuberku vystupující pod digitální podobou – pozn. red.) Ironmouse, jež se kvůli své imunitní nedostatečnosti zapojí sice jen na dálku, ale vzhledem k obrovskému počtu jejích fanoušků se dá předpokládat velký zájem.

V části Fashion Alley, která se věnuje japonské módě, doporučuje Horgoš vystoupení španělské módní návrhářky Violet Fane.

Vstupenky

  • Základní vstupné: 2 200 Kč
  • Děti 9-12 let: 1 100 Kč
  • VIP vstupenka: 6 000 Kč
  • Dračí VIP vstupenka: 8 000 Kč
  • Rodinná vstupenka: 4 400 Kč
  • Jednodenní vstupenka na neděli: 700 Kč (do 12 let polovina)

„V programu je dále připraveno mnoho přednášek věnovaných asijské kultuře, historii, moderní technice, hrám a podobně, ve workshopech si návštěvníci mohou sami vyzkoušet třeba skládat origami, bubnovat na japonské bubny, japonské vázání knih, nacvičit choreografii na k-pop hudbu nebo naučit se základy japonštiny. Rovněž si mohou vyzkoušet japonská bojová umění,“ láká programový ředitel.

„Já také určitě strávím hodně času ochutnáváním u stánků s občerstvením, náš foodfest je každý rok větší,“ doplňuje Rambousek, jenž doporučuje prostudovat si celý program na webu animefest.cz.

