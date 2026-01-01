Brněnský festival japonské pop-kultury Animefest se v neděli pro letošek rozloučil s fanoušky, z nichž se někteří celé tři dny pekli v kostýmech postav z filmů, komiksů, seriálů i videoher. Bohatý program doplňovali hosté z Česka i zahraničí, poprvé se zúčastnily i rockové kapely z Japonska a Koreje.
Festival od pátku do neděle zaplnil pavilony A1, A2, B, E1 a E2. Hlavní vchod do výstaviště sloužil jako vstup pouze pro návštěvníky Animefestu. U registrace si návštěvníci vyzvedli náramky a podle barev si vybrali ze čtyř frakcí - hráči, vyznavači, parťáci, nebo tvůrci.
Obchůdky nabízely široký výběr stejných sladkostí, které najdete v každém 7-Eleven v Japonsku. Hroznové želé kuličky v plastu, který musíte rozkousnout, stály 290 korun a byly dražší než celá mystery taška sladkostí standardní velikosti, která stála 250 korun. I tak pestré barvy a nevídané zboží vzbuzovaly nadšení a chuť utrácet.
Témata přednášek byla stejně pestrá jako samotný festival. Od problematiky marketingových platforem jako Shein přes všechny smrtící nebezpečí, která číhají v Asii až po erotický cosplay.
V sobotu návštěvníci zamířili na koncert Ash Da Hero a Rolling Quartz. Rockové pecky v pavilonu B se rozléhaly i venku. Členky Rolling Quartz zahrály kromě vlastních písní i známé hity od My Chemical Romance či Paramore. Pankáče z Ash Da Hero mnoho lidí nestihlo, ale naštěstí je mohli potkat i v neděli a nechat se s nimi vyfotit.
Jedním z hlavních bodů programu byla soutěž profesionálních cosplayů. Finalisté bojovali o postup na World Cosplay Summit v japonské Nagoji. V kategorii skupin zvítězily cosplayerky Teya a Sushi jako Lady Oscar a Marie Antoinette. Spousta návštěvníků se bavila i u karetních her.
Jiní se zaparkovali u videoher v tom samém patře pavilonu E. Možná zkusili i štěstí v turnaji. Animefest skutečně není jenom o Japonsku. Velkou součástí je i k-pop a soutěž v dance coverech, jejíž úroveň s každým rokem vyroste o něco výš.
Zatímco někteří návštěvníci objevovali taje letošního Animefestu, akční figurky, polštáře s ženskými postavami, jiní zamířili do pavilonu B, kde se v sobotu konala soutěž K-pop Dance Off. Vítězství si nakonec vysloužila skupina DejaVu, což znamená, že nás pojedou reprezentovat do Švédska na mezinárodní soutěž NärCon K-pop Championship.
V některých soutěžích nerozhodovala porota, nýbrž diváci. Vybírali, která animovaná videa je nejvíce oslovila, který amatérský cosplay si získal jejich srdce a podobně.
To nejlepší na Animefestu jsou právě cosplaye a to nejen ty profesionální, které diváci každoročně obdivují na soutěžích. Za každým cosplayem se totiž ukrývají hodiny a hodiny práce. Tvorba tohoto kočkobusu z filmu Totoro japonského studia Ghibli trvala několik měsíců čistého času.
Kostýmy si fanoušci mohou koupit, což je vcelku běžné, nebo ušít sami. I tak je nutný aspoň základní make-up, doplňky a volitelně i paruka, která pozvedne každý cosplay.
Cosplay je složenina anglických slov „costume“ a „roleplay“. To znamená, že kromě věrohodného kostýmu je součástí této formy umění i herecké ztvárnění dané postavy. Spousta fanoušků na roleplay spíše nedbá.
Co pro lidi vlastně znamená cosplay? Mnozí to popsali jako formu umění. Především je to forma sebevyjádření, která člověku dodá sebevědomí. Může tak prozkoumat svou identitu a zároveň se od ní odpoutat a zjistit, jaké to je, zkusit být někým jiným.
Dále je to o komunitě. Lidé na Animefestu jsou na sebe milí, pomáhají si a podporují se. Oceňují práci, která do cosplaye jde, nebo i originální pojetí.
Kvalitní cosplaye jsou zárukou častého pózování, mávání a konverzace. Není to únavné? Někteří odpověděli, že záleží na rozpoložení. Občas to může být stresující, ale těší je, že ostatní jejich postavu poznávají a že jim takto můžou dělat radost.
Rozmanitost kostýmů ladila s rozmanitostí nabídky stánků před pavilony. Dalo se tu sehnat vše od ramenu po mochi. Pokud někomu asijská kuchyně nevoněla, mohl si dojít pro hranolky, kebab nebo palačinku. Nejčastěji sahali zákazníci pro korejské corn dogy - párek nebo sýr (nebo obojí) na špejli, obalené v těstíčku a strouhance (a třeba i cornflacích nebo hranolkách), osmažené a polité omáčkou dle výběru. Většina spíše zamířila pro pití s pořádnou náloží ledu.
Na letošním Animefestu se není čemu divit. Teploty se držely okolo 30 stupňů a spousta návštěvníků nosila mnohovrstevný kostým a neprodyšnou paruku celý den. Trápila je dehydratace, bolavá záda, unavené nohy. Třetí den Animefestu se neobešel ani bez výjezdu sanitky, jedné slečně se podle zdravotníků udělalo mdlo.
Po oficiálním ukončení programu se návštěvníci pomalu začali dávat na odchod.
„Příští rok se sem rozhodně vrátím. Kamarád mi říkal, že se přidá. Vezmu celou partu,“ podělil se jeden z účastníků. Na některé dopadla únava. „Až přijdu domů, dám si ledovou sprchu,“ řekla se smíchem návštěvnice. Na Animefest dojíždí lidé z celého Česka, mnoho z nich tak čekala dlouhá cesta domů. Alespoň budou moci přemýšlet nad cosplayem pro příští rok.
