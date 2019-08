Mám minutu, abych lidi vyhecovala ke cvičení, říká animátorka z akvaparku

„Za tři minuty začíná akvagym. Pojďte si chytit své místo tady vepředu. Vy tam vzadu v bazénu, vypadáte, že byste si rádi zacvičili,“ láká návštěvníky Aqualandu Moravia Lucie Navrátilová. Jako animátorka aktivit má za úkol pro lidi připravit zábavný i sportovní program a v neposlední řadě je přemluvit, ale nenutit, aby se zapojili.

U bazénu z reproduktorů hraje hlasitá hudba, aby nalákala i další zájemce o tanec a cvičení ve vodě.

„Mám asi minutu na to je zaujmout a vyhecovat. Oslovuju přímo konkrétní lidi, protože když je vyzvu obecně, pár lidí se podívá, ale moc se nezapojí. Pak bych měla prázdný bazén,“ směje se animátorka, kterou MF DNES vyzpovídala v dalším díle seriálu Letní pracanti.

Animace jsou především o tom, vytvořit zábavný program pro všechny věkové kategorie. Jiné aktivity jsou pro nejmenší děti, teenagery a jiné pro dospělé. Zahrnují pohyb, soutěže i kontakt s lidmi.

Kromě akvalandu v Pasohlávkách má Navrátilová zkušenosti také z letních brigád v Řecku, Tunisku, Španělsku a na Maltě.

„Animátor musí lidi strhnout a mít v sobě energii, kterou jim předá. Musí taky odhodit stud, bez toho to nejde,“ upozorňuje.

Sama teď dostudovala, a zda pro ni animace zůstanou jen brigádou, nebo se jim bude věnovat víc, zatím ještě neví.

V akvalandu nejčastěji chystá akvazumbu nebo cvičení ve vodě akvagym a pro nejmenší pak soutěže a mini disco. Děti podle ní mají v oblibě pár písniček, jež se hrají po celém světě.

„Vede určitě španělská Chu Chu Ua nebo Hoky Koky, při které děti dovádějí, plácají rukama do vody a křičí, což doma většinou nemůžou,“ vysvětluje.

Upozorňuje, že animátor nedělá jen to, co ho baví. Musí to umět s dětmi a organizovat i aktivity, které třeba nemá v oblibě.

Práce animátora v akvalandu a hotelu se podle ní hodně liší. „V hotelu pracujete se stejnými lidmi několik dní a animace se považují za jednu z nejdůležitějších aktivit. Nejde jen o pohyb, ale o to zabavit lidi a naplnit jim volný čas. Dobrý animátor může být i důvod, proč se hosté do hotelu vracejí. Tady v akvalandu se každý den potkáváme s někým jiným a lidí tady je plno, takže se jich zapojí hodně a užijí si to,“ porovnává pětadvacetiletá animátorka.

Přiznává, že jako host v hotelu se v posledních letech do animací příliš nezapojuje a spíše se snaží něco obkoukat. Návštěvníky bazénu do aktivit nenutí.

„V hotelu jsem zažila animátora, který lidi pětkrát přemlouval, pak je vzal za ruku a chtěl je od stolu odtáhnout. To není správný přístup,“ říká s tím, že jí se osvědčilo přímé oslovení konkrétních lidí.

V Aqualandu Moravia mají aktivity i tematicky laděné a přizpůsobují je ročnímu období. Letošní léto pojali jako roztančené. V minulosti tady měli třeba havajské tance, májové téma, mikulášské či vinobraní, a protože areál stojí na místě bývalé římské říše, věnují se i antice.

Lucie Navrátilová vnímá, když má kolem sebe nejen lidi, kteří cvičí, ale i pánské publikum, které tleská a povzbuzuje. „Párkrát se mě dokonce někdo zeptal na telefonní číslo nebo se nás, animátorky, snažili hodit do vody. Když předcvičuje kluk, má převahu žen, u holek je to minimálně půl na půl,“ směje se.

Občas zažije i nečekané příhody. „Nedávno jsem tancovala mini disco s dětmi a přiběhl klučina, že našel kamínek. Zjistila jsem, že jsem ztratila kus piercingu, ale nemohla jsem najít druhou část. Do mikrofonu jsem musela vyhlásit soutěž, že kdo najde malou kuličku s kamínkem, dostane odměnu. Všechny děti se seběhly a skutečně ji našly,“ vypráví.

Někdy řeší i stížnosti na hlasitou hudbu u bazénu. „Animace jsou ale o tom, pustit hudbu a natáhnout lidi. Moje zkušenost je, že když je hudba tichá, nikoho to nevyburcuje,“ uzavírá.