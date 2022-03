Nejlepší angličtináře má Brno. Gymnazisté porazili dvě stovky škol

Skupina brněnských gymnazistů uspěla v konkurenci více než 17 tisíc studentů 595 škol z třicítky zemí, kteří se přihlásili do online soutěže Best in English. Jen z Česka se přihlásilo dohromady 229 škol.

V ní se testuje gramatika, poslech a porozumění textu. Maximální limit je 60 minut, ale kromě správnosti odpovědí může být klíčový i čas. Do hodnocení školy se započítává skóre osmi nejlepších účastníků.

„Vyhodnocení se nám zobrazí hned po ukončení testu. Účastnila a umístila jsem se v české top osmičce i posledně. Jenže to byla bodová škála jiná. Takže jsem si musela výsledek přepočítat na procenta, abych zjistila, jestli jsem se zlepšila,“ vypráví nejlepší z brněnských studentů Tina Tran.

Studentka šestého ročníku osmiletého gymnázia se usmívá, protože výsledek byl tentokrát opravdu lepší. Tvrdí přitom, podobně jako její „parťáci“ v soutěži Sebastian Matoušek z pátého ročníku a maturant Jan Buš, že na angličtinářské klání se nijak zvlášť nepřipravovala.

„Angličtina, ale vůbec jazyky, mě vždycky bavily. Asi se to také spojilo s přípravou na zkoušky k certifikátům nebo k maturitě,“ poznamenává Buš.

„Angličtina je pro technické obory klíčová“

Paradoxně prý při testování zafungoval stres jako pomocník. „Abych věděl, do čeho jdu, zkusil jsem si test nanečisto. Použil jsem zadání z dřívějších ročníků. Ten výsledek, který se mi započítal, byl o něco lepší,“ těší Matouška.

Rozdíly v první stovce nejlepších studentů světa nejsou vůbec velké.

„Třeba jen půl bodu rozhoduje o tom, zda bude žák patnáctý, nebo stý. Pak je právě klíčovým parametrem čas, v němž student stihl test vyplnit,“ poukazuje Jindřich Josífek z pořadatelské agentury Czech-us. Nejlepší individuální výsledek celosvětově si připsala Češka, Brabora Poulová z pražského Gymnázia Christiana Dopplera.

Pro všechny je angličtina klíčovým jazykem, přestože přímo jejímu studiu se věnovat nechtějí.

„Zajímá mě technika, zapojuju se do volitelných a online nadstavbových kurzů. A pro technické obory je angličtina klíčovou a nedílnou součástí,“ uvědomuje si Matoušek.

Gymnázium Matyáše Lercha české kolo soutěže vyhrálo z devíti ročníků už potřetí. Letos obhájilo státní prvenství z roku 2019.

„V roce 2020 měla soutěž kvůli covidové pandemii pauzu. Umístění bylo tehdy o fous lepší, ve světě jsme byli druzí a náš student Filip Štolfa ovládl české kolo, celosvětově byl čtvrtý. Na všechny naše studenty jsme pyšní, myslím, že umístění takhle vysoko ve velké konkurenci je skvělým oceněním jejich práce,“ uznává angličtinářka Denisa Ferlay.

Online testování se mohou zúčastnit žáci ve věku 14 až 19 let. Do školního výsledku se započítává osm nejlepších individuálních výsledků.