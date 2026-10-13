Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show

Anastacia je známá především svým silným, unikátním chraplavým hlasem. Její koncerty charakterizuje bezprostřední kontakt s publikem a emotivní vystoupení. Ve čtvrtek 15. října odpálí svou show energická Američanka v brněnské Starez Aréně Vodova. Koncert začne v 19:30 a jako předskokan se představí britská poprocková kapela Acrobvt.
„Doprovází ji vlastní kapela s vokalisty a velkou scénou v pozadí, takže se fanoušci mohou opravdu těšit na skvělou show,“ komentuje tiskový mluvčí pořádající agentury Live Nation Ondřej Pojzl. Vystoupení doplní také stroboskopické efekty a laserová show.
Po loňském vyprodaném koncertu v Praze zbývají na brněnské vystoupení poslední vstupenky. K dispozici jsou již pouze místa k sezení, jejichž cena se podle umístění pohybuje od 1 535 do 2 597 korun. Do Arény Vodova by měly dorazit zhruba tři tisíce fanoušků. „Určitě se jedná o jednu z letošních top akcí ,“ dodává Pojzl.
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5. července 2026
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V rámci turné #NTK Tour 2026 zpěvačka pokračuje v oslavách 25. výročí debutového alba Not That Kind, které jí přineslo mezinárodní úspěch. Její tvorba propojuje soul, pop a rock.
Kariéru odstartovala v roce 1999 ve svých třiceti letech a během následujících dvou let se zařadila mezi nejprodávanější popové umělkyně na světě. Celosvětově prodala více než 30 milionů desek, získala přes 225 ocenění a její písně obsadily přední příčky hitparád v řadě zemí.
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OBRAZEM: Po několika odkladech se Praha dočkala koncertu Anastacie
Během své kariéry také dvakrát bojovala s rakovinou prsu a v roce 2013 podstoupila oboustrannou mastektomii. Založila také vlastní nadaci Anastacia Fund, jejímž cílem je šířit povědomí o rakovině prsu mezi mladými ženami. Navzdory zdravotním komplikacím pokračuje v hudební kariéře a pravidelně koncertuje především ve Spojeném království a dalších evropských zemích.
Organizátor Live Nation doufá, že podobných koncertů bude v Brně do budoucna přibývat. „Brno má vše, co je potřeba,“ říká Pojzl. Podle něj by si zpěvačka mohla najít čas i na prohlídku města. „Věřím, že se po městě podívá,“ dodává s úsměvem.