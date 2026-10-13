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Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show

  17:12
Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022 | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Anastacia, O2 universum, Praha, 28.3.2025
Hlavní hvězda Anastacia prošla na scénu dveřmi, kde na ni už čekali muzikanti z...
21 fotografií
Její hlas bezpečně pozná většina posluchačů po pár sekundách. Anastacia, která na přelomu milénia dobyla svět hity jako I’m Outta Love nebo Left Outside Alone, míří do Brna. Fanoušky ve čtvrtek čeká koncert plný emocí, výrazného hlasu a světelných efektů. Americká zpěvačka navíc za sebou má životní příběh, který zdaleka nebyl jen o hudebních úspěších.

Anastacia je známá především svým silným, unikátním chraplavým hlasem. Její koncerty charakterizuje bezprostřední kontakt s publikem a emotivní vystoupení. Ve čtvrtek 15. října odpálí svou show energická Američanka v brněnské Starez Aréně Vodova. Koncert začne v 19:30 a jako předskokan se představí britská poprocková kapela Acrobvt.

„Doprovází ji vlastní kapela s vokalisty a velkou scénou v pozadí, takže se fanoušci mohou opravdu těšit na skvělou show,“ komentuje tiskový mluvčí pořádající agentury Live Nation Ondřej Pojzl. Vystoupení doplní také stroboskopické efekty a laserová show.

Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026).
Anastacia, O2 universum, Praha, 28.3.2025
Hlavní hvězda Anastacia prošla na scénu dveřmi, kde na ni už čekali muzikanti z kapely a vokalisté.
21 fotografií

Po loňském vyprodaném koncertu v Praze zbývají na brněnské vystoupení poslední vstupenky. K dispozici jsou již pouze místa k sezení, jejichž cena se podle umístění pohybuje od 1 535 do 2 597 korun. Do Arény Vodova by měly dorazit zhruba tři tisíce fanoušků. „Určitě se jedná o jednu z letošních top akcí ,“ dodává Pojzl.

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V rámci turné #NTK Tour 2026 zpěvačka pokračuje v oslavách 25. výročí debutového alba Not That Kind, které jí přineslo mezinárodní úspěch. Její tvorba propojuje soul, pop a rock.

Kariéru odstartovala v roce 1999 ve svých třiceti letech a během následujících dvou let se zařadila mezi nejprodávanější popové umělkyně na světě. Celosvětově prodala více než 30 milionů desek, získala přes 225 ocenění a její písně obsadily přední příčky hitparád v řadě zemí.

OBRAZEM: Po několika odkladech se Praha dočkala koncertu Anastacie

Během své kariéry také dvakrát bojovala s rakovinou prsu a v roce 2013 podstoupila oboustrannou mastektomii. Založila také vlastní nadaci Anastacia Fund, jejímž cílem je šířit povědomí o rakovině prsu mezi mladými ženami. Navzdory zdravotním komplikacím pokračuje v hudební kariéře a pravidelně koncertuje především ve Spojeném království a dalších evropských zemích.

Organizátor Live Nation doufá, že podobných koncertů bude v Brně do budoucna přibývat. „Brno má vše, co je potřeba,“ říká Pojzl. Podle něj by si zpěvačka mohla najít čas i na prohlídku města. „Věřím, že se po městě podívá,“ dodává s úsměvem.

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