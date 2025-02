ANALÝZA: Vliv a moc obviněného politika Ledera. Lidovci váhají, co s ním

Lidovec Filip Leder patří mezi nejvlivnější zákulisní hráče brněnské politiky. I proto si jej ODS nechtěla příliš pustit k tělu a odmítla jeho jmenování do městské rady. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jindy by už politici, zejména ti opoziční, v obdobných případech volali po rezignaci. V případě lidoveckého starosty brněnských Žabovřesk Filipa Ledera, kterého detektivové od začátku týdne stíhají kvůli údajným machinacím s privatizací domů v Brně, je však ticho po pěšině.

Mlčí i jeho blízký spolupracovník z KDU-ČSL a ministr životního prostředí Petr Hladík. Ten je zároveň předsedou brněnských lidovců a na jednání městského výboru v příštím týdnu se podle informací iDNES.cz bude snažit svého věrného kolegu podržet.

Pro brněnské lidovce je Leder důležitým hráčem. Po volbách v roce 2018 se podílel na vyšachování hnutí ANO z jednání o nové brněnské koalici v čele s ODS, na schůzkách nechyběl ani po volbách v roce 2022.

Mlčí nejen Hladík, ale i ostatní lidovci, kteří na dotazy iDNES.cz nechtěli odpovídat. „K celé situaci se vyjádříme teprve po jednání výboru,“ sdělil stručně například místopředseda brněnské KDU-ČSL a náměstek primátorky Filip Chvátal.

Uvnitř strany však zpráva o obvinění Ledera vyvolala podle zdroje iDNES.cz velkou bouři. Hladík veřejně prohlašuje, že on sám stíhaný není, o Lederovi se však dosud nikde nezmínil. Jako by se snažil vzbudit dojem, že on s advokátem z kanceláře v sousedství brněnského magistrátu nemá nic společného.

Leder už své obvinění vysvětloval i koaličním partnerům v Žabovřeskách a ti se s tím smířili. „Jedná se o věc, která je spojená s politikou na brněnském magistrátu, Žabovřesk se to žádným způsobem nedotýká,“ prohlásil tamní místostarosta Igor Fučík (ODS).

O změnách v koalici a rozdělení postů neuvažuje ani tamní místostarosta za hnutí ANO Pavel Tyralík. „Pan starosta nám vysvětlil, že se ničeho nedopustil, my mu věříme a má naši podporu,“ řekl a zopakoval vyjádření, jež Leder zaslal i médiím, že celé obvinění považuje za protiústavní.

„Jsem stíhán za hlasování, které jsem učinil jako zvolený člen zastupitelstva stejně jako minimálně 25 mých kolegů. Vnímám ho také za porušující svobodné právo hlasovat dle svého vlastního uvážení. Toto jednání samo o sobě nikdy nemůže atakovat policií označenou skutkovou podstatu přečinu,“ poznamenal Leder.

Jde však pouze o jeho interpretaci sdělení obvinění. Policie na něj musí mít více „nabito“, jinak by totiž stejně jako Ledera stíhala i ostatní zastupitele, kteří hlasovali pro prodej městského domu, při němž podle policistů docházelo k machinacím. To se však nestalo. Kromě Ledera nikdo z dnes činných politiků v policejní síti neuvázl.

Relativně smířlivě se k současnému obvinění staví žabovřeská opozice. Pirátka Silvie Mrkvanová tvrdí, že ctí presumpci neviny. Totéž sdělila i bývalá starostka za hnutí ANO Lucie Pokorná, které Leder dělal v minulém volebním období místostarostu a která se s hnutím rozešla. „Každý máme svou morální integritu a tou se řídíme,“ vyjádřila se k obvinění svého nástupce aktuálně opoziční politička.

Leder tak má pozici doma v „Žabinách“, kde se dokázal dostat i do vedení místního Sokola nebo Orla, nadále jistou.

Otázkou je, jakou moc a vliv si udrží uvnitř vlastní strany. Podobný problém museli lidovci řešit už na podzim 2022, kdy policisté v souvislosti s údajným tunelováním černovické pískovny zadrželi a obvinili tehdejšího místostarostu brněnských Černovic Jiřího Hasoně. Ten se o pár dní později vzdal křesla v zastupitelstvu a brněnská organizace KDU-ČSL celou černovickou buňku lidovců zrušila.

Žádným takovým výzvám teď Leder nečelí. Na rozdíl od něj ale nebyl Hasoň tak silnou figurou na politické šachovnici. Sám Hasoň na dotazy iDNES.cz, jak by se měla jeho bývalá strana vůči výraznému politikovi postavit, nechtěl odpovídat. Kauza kolem pískovny stále není uzavřená.

Vliv na miliardový tendr

Jméno vlivného zákulisního hráče padalo ve středu i krátce na jednání vedení Brna. Na základě politických dohod z minulého roku se totiž Leder dostal do představenstva městské spalovny, která v těchto týdnech finalizuje ožehavý tendr na nový kotel v hodnotě několika miliard korun.

Ve vedení městské firmy působil už v minulém volebním období, kdy dohlížel na dnes již zrušenou zakázku na nový kotel. Mezi důvody této stopky občas zaznívalo i jméno společnosti Via Consult.

Dnes už nese nový název Inteza advice. Je to celkem neznámá firma, která připravovala, takzvaně administrovala, veřejné zakázky. Ovšem dostala se do hledáčku kriminalistů kvůli tomu, že tendry údajně manipulovala ve prospěch předem domluvených vítězů.

Tato společnost se podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) částečně podílela i na přípravě původní zakázky na nový kotel. A to v době, kdy v čele představenstva spalovny seděl právě Leder. Dnes je místopředsedou.

Zmíněná firma pracovala na tendrech právě i v Žabovřeskách, kdy tam Leder působil jako místostarosta a měl na starosti investice. Seznam zprávy v minulosti popsaly, že firma řešila nejméně deset stavebních zakázek v celkovém objemu přes 140 milionů korun. Politik tehdy jakékoliv pochybení odmítl.