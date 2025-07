Drobný cizopasný hmyz, pouhým okem téměř neviditelný, dorazil z Ameriky nejdříve do Francie kolem roku 1860. Evropští vinaři brzo jeho hrozbu pocítili: mšička révokaz saje z kořenů révy, na kterých se tvoří otoky, což vede k jejich postupnému odumírání. V důsledku toho postupně odumírá celý keř.

„Nadzemní příznaky se objevují pozdě, což ztěžuje včasné rozpoznání problému,“ upozorňuje Jan Čížek ze znojemského vinařství Ampelos, jehož předchůdci se s americkým škůdcem úspěšně utkali.

Do boje s ním se pustili jako C.K. technická stanice pro potírání révokaza na Moravě v roce 1985. Bylo to pět let poté, co se mšička poprvé objevila na Moravě, konkrétně u Šatova na Znojemsku. V roce 1900 zaznamenali výskyt v Mikulově a Dolních Dunajovicích, o rok později zasáhla vinice v okolí Perné a další rok byly již postiženy vinice ležící na území Bavor a Horních Věstonic.

„V 19. století réva v Evropě kvůli révokazu téměř zanikla. Byly zničeny dvě třetiny evropských vinic,“ vysvětluje Čížek. „Výsledkem byla totální přeměna vinohradnictví, protože nebylo možné dále pěstovat evropskou révu na vlastních kořenech,“ líčí.

Založení C.K. technické stanice pro potírání révokaza na Moravě vinice pomohlo zachránit. Přestože se jednalo o náročný a nákladný úkol, sklidily snahy o záchranu českého vinařství úspěch.

Šlechtitelská stanice vinařská Ampelos v současnosti.

Ve 20. letech minulého století se díky zmíněné šlechtitelské stanici podařilo obnovit všechny vinice na Znojemsku. Zpočátku byly však pokusy o vyšlechtění odolného druhu za pomoci štěpování na americké podnože marné. „Záměr vyšlechtit odolnou révu byl ze začátku velmi složitý a výsledky byly neuspokojivé, ale později došlo k výraznému pokroku,“ ohlíží se Čížek.

Přestože šlechtitelská stanice ve Znojmě za svých 130 let několikrát změnila název a během druhé světové války i jí hrozil zánik, pokračují šlechtitelé ve společnosti Ampelos ve své práci dodnes.

„Dnes už šlechtění rezistentních odrůd nejenže pokračuje, ale je dokonce jednou z nejdůležitějších oblastí výzkumu a praxe ve vinařství,“ upozorňuje Čížek. V Ampelosu mimo jiné produkují i odrůdově čistá vína z vlastních selektovaných vinic a udržují genofond révy vinné České republiky.