Před osmdesáti lety bojoval nad Brnem proti Němcům, domů už se nevrátil

Přesně před osmdesáti lety si William L. Kiggins přiletěl do Brna pro smrt. Památku jediného amerického letce, který padl do rukou Němců při osvobozování Československa za druhé světové války, dnes odpoledne uctí pietní akt u jeho památníku na hřbitově ve Slatině. Hrad Špilberk také nabídne výstavu Poslední let W. L. Kigginse.