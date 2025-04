V centru Brna „přistál“ Spitfire. Legendární letoun uvidí lidé zblízka

„Sídlíme sice v Praze, ale jsme tu i pro Štatl,“ prohlásil britský velvyslanec Matt Field s odkazem na označení Brna v místním hantecu.

Vystavení modelu Spitfire dva dny před oslavami osmdesátého výročí osvobození Brna je připomínkou historických vazeb mezi Spojeným královstvím a Českem. „Letoun připomíná také statečnost českých letců, kteří bojovali v britském královském letectvu, mimo jiné i brněnského rodáka, generála Emila Bočka,“ doplnila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Během celého dne je pro návštěvníky parku na Moravském náměstí připravena také výstava věnovaná přímo britskému letectvu.

K programu patřila i ukázka rugby v podání Rugby Academy Brno. Do hry se zapojil i velvyslanec. „Je to tradiční britský sport. Jsem moc ráda, že měl náš oddíl možnost zatrénovat si s panem velvyslancem. Pro děti to byl skvělý zážitek a motivace do budoucna,“ řekla Sandra Jalčová, jejíž syn se tomuto sportu věnuje.

Součástí dne britské ambasády jsou také čaj s britským velvyslancem, vědomostní kvíz o Velké Británii, lekce angličtiny nebo prezentace environmentálních organizací.