Jednou lékař při preventivní prohlídce udělá i test na Alzheimera, doufá neuroložka

Neurolog Martin Tolar řekl, že Alzheimerova nemoc je vedle globálního oteplování jedním z největších problémů světa. Souhlasíte?

Nevím, jestli bych to pojmenovala takhle dramaticky, ale velký problém to skutečně je. Je totiž přímo spojena se stárnutím, největší rizikový faktor je věk. A protože se lidé dnes dožívají vyššího věku, hovoří se až o epidemii demencí, které z valné většiny způsobuje právě Alzheimerova choroba. Představuje velký socioekonomický problém, lidé vyžadují péči, která je pro rodinu nemocného velmi náročná a navíc zdravotní systém stojí hodně peněz. V současné době léčba, která by tuto nemoc uměla vyléčit nebo jen zastavit, neexistuje.

Sportovci, dnes populární zápasníci MMA, hokejisté nebo fotbalisté, často mívají mikrotraumata mozku a ví se, že kvůli nim jsou predisponovaní k Alzheimerově chorobě.