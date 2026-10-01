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Žena skončila po alternativní terapii s modřinami, policie hledá další klienty

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  10:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na policii se obrátila dvaapadesátiletá žena v Brně, která skončila po alternativní terapii s modřinami. Kriminalisté věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu. Hledají další klienty, kteří se obdobných sezení účastnili.

Policisté se zabývají oznámením ženy, která v minulosti vyhledala pomoc organizace nabízející alternativní terapeutické postupy určené lidem s psychickými obtížemi.

„Podle její výpovědi mělo v průběhu terapeutického setkání docházet k fyzickým zásahům ze strany osoby vystupující jako terapeut. Oznamovatelka uvedla, že byla nucena zaujímat určité polohy a následně na ni mělo být působeno fyzickou silou a různými předměty,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.

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Doplnila, že jednání bylo prezentováno jako součást terapeutického procesu. Žena utrpěla podlitiny.

Kriminalisté prověřují okolnosti případu, zejména průběh poskytované služby, charakter jednotlivých úkonů i to, zda byli klienti s postupem předem dostatečně seznámeni a vyslovili svobodný a informovaný souhlas.

„Žádáme osoby, které se v minulosti účastnily obdobných terapeutických sezení a mají k jejich průběhu informace významné pro trestní řízení, aby se obrátily na policii prostřednictvím linky 158 nebo nejbližší policejní služebny,“ uvedla Cejnková.

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Žena skončila po alternativní terapii s modřinami, policie hledá další klienty

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