Policisté se zabývají oznámením ženy, která v minulosti vyhledala pomoc organizace nabízející alternativní terapeutické postupy určené lidem s psychickými obtížemi.
„Podle její výpovědi mělo v průběhu terapeutického setkání docházet k fyzickým zásahům ze strany osoby vystupující jako terapeut. Oznamovatelka uvedla, že byla nucena zaujímat určité polohy a následně na ni mělo být působeno fyzickou silou a různými předměty,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.
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Doplnila, že jednání bylo prezentováno jako součást terapeutického procesu. Žena utrpěla podlitiny.
Kriminalisté prověřují okolnosti případu, zejména průběh poskytované služby, charakter jednotlivých úkonů i to, zda byli klienti s postupem předem dostatečně seznámeni a vyslovili svobodný a informovaný souhlas.
„Žádáme osoby, které se v minulosti účastnily obdobných terapeutických sezení a mají k jejich průběhu informace významné pro trestní řízení, aby se obrátily na policii prostřednictvím linky 158 nebo nejbližší policejní služebny,“ uvedla Cejnková.