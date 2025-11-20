Případ se stal v neděli večer, kdy mladý Ukrajinec vyrazil na čerpací stanici. Jenže předtím značně popil, což se následně na jeho jízdě projevilo. Z benzinky kvůli své cestě vstříc sloupu ani neodjel.
Přivolaní policisté mu dali okamžitě dýchnout. „Tvrdil, že měl tři piva,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Naměřená hodnota se však vyšplhala až na 2,53 promile, což je mnohem výš, než co by odpovídalo jeho tvrzení.
Policisté mu chtěli hned na místě zabavit řidičský průkaz, což ale nemohli, protože jej u sebe neměl, pouze jim ukázal cestovní pas a doklady od vozidla.
Oprávnění k řízení aut tak zadrželi alespoň formou fikce v systému. Zároveň šofér musí kvůli tomu, jak byl opilý, počítat s trestním stíháním za ohrožení pod vlivem.
„Jedná se o cizince, který na území České republiky pobývá dlouhodobě,“ sdělila Hrůzová k tomu, zda stíhání nebude komplikovanější právě kvůli příslušníkově jiné národnosti. Doplnila, že dosud neměl žádný jiný prohřešek.
„Způsobená celková škoda, tedy na autě i zařízení čerpací stanice, přesáhla 200 tisíc korun,“ dodala mluvčí s tím, že muže záchranáři po nehodě převezli do nemocnice, protože si stěžoval na bolest nohy.
Tento šofér na tom byl s množstvím popitého alkoholu nejlépe mezi dalšími. Od soboty do úterý každý den policisté kontrolovali motoristy, kteří nadýchali přes tři promile. Dva z nich rovněž způsobili nehodu.