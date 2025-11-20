Průjezd kolem stojanů benzinky byl opilému cizinci úzký, trefil sloup u nádrží

Marek Osouch
  9:18
Vypadalo to, jako by si šestadvacetiletý Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice na Břeclavsku ještě zvládl, následný odjezd kolem stojanů ale už ne. S autem nabořil do ocelového sloupu poblíž nádrží z pohonnými hmotami.

KRIMI

Případ se stal v neděli večer, kdy mladý Ukrajinec vyrazil na čerpací stanici. Jenže předtím značně popil, což se následně na jeho jízdě projevilo. Z benzinky kvůli své cestě vstříc sloupu ani neodjel.

Přivolaní policisté mu dali okamžitě dýchnout. „Tvrdil, že měl tři piva,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Naměřená hodnota se však vyšplhala až na 2,53 promile, což je mnohem výš, než co by odpovídalo jeho tvrzení.

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile. (20. listopadu 2025)

Policisté mu chtěli hned na místě zabavit řidičský průkaz, což ale nemohli, protože jej u sebe neměl, pouze jim ukázal cestovní pas a doklady od vozidla.

Oprávnění k řízení aut tak zadrželi alespoň formou fikce v systému. Zároveň šofér musí kvůli tomu, jak byl opilý, počítat s trestním stíháním za ohrožení pod vlivem.

„Jedná se o cizince, který na území České republiky pobývá dlouhodobě,“ sdělila Hrůzová k tomu, zda stíhání nebude komplikovanější právě kvůli příslušníkově jiné národnosti. Doplnila, že dosud neměl žádný jiný prohřešek.

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

„Způsobená celková škoda, tedy na autě i zařízení čerpací stanice, přesáhla 200 tisíc korun,“ dodala mluvčí s tím, že muže záchranáři po nehodě převezli do nemocnice, protože si stěžoval na bolest nohy.

Tento šofér na tom byl s množstvím popitého alkoholu nejlépe mezi dalšími. Od soboty do úterý každý den policisté kontrolovali motoristy, kteří nadýchali přes tři promile. Dva z nich rovněž způsobili nehodu.

