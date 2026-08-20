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Skoro nemohl mluvit ani se zvednout. Muž si přihnul z lahve, ve které bylo ředidlo

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  10:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Není neobvyklé, že se na trávě přímo ve městě někdo uvelebí na alkoholový dýchánek. Jenže tentokrát nešlo o běžný případ. Čtyřiapadesátiletý muž sedící na trávě poblíž zastávky Anthropos v Brně upoutal v úterý odpoledne svým stavem pozornost lidí okolo natolik, že zavolali strážníky.

Nešlo ani tak o to, že by místní obtěžoval nebo po nich pokřikoval, naopak nemohl téměř mluvit, natož se zvednout. Volající na tísňovou linku měl strach, zda je muž zdravotně v pořádku.

Hlídka proto ihned vyjela na místo a zvolila tradiční postup, kdy muži nejdříve dala dýchnout. „Strážníci mu naměřili 1,4 promile,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

V tomto případě ale neměl tuto hodnotu na svědomí nejspíš jen běžný alkohol určený ke konzumaci. Hlídka totiž při komunikaci s mužem z jeho dechu ucítila silný zápach acetonu.

Okamžitě proto zavolala záchranku. „Během čekání na sanitku si pak všimli plastové láhve s neznámou tekutinou,“ doplnila mluvčí.

Muž strážníkům v tu chvíli přiznal, že z ní pil. „Podle čichu však šlo zřejmě o ředidlo,“ dodala Skřivánková.

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Muž nedokázal vysvětlit své pohnutky, proč lahev otevřel. Nebylo ani jasné, jestli si ji na místo sám přinesl, nebo ji někde našel a v domnění, že jde o alkohol, začal její obsah pít.

„Zdravotníci muže zkontrolovali, ošetřili a převezli k další péči do Fakultní nemocnice Brno,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Jak dále sdělila, jakákoliv intoxikace látkami, jako je ředidlo, je pro člověka mimořádně nebezpečná. „Může dojít k ohrožení základních životních funkcí,“ upozornila.

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