Bojím se za ním jet, hlásila policistům žena a naváděla je k opilému řidiči

„Pán vypadá, že je opilej, nebo v sobě má možná nějaký drogy,“ hlásila policistům žena, která za vozem jela na jih Brna.

Policisty navigovala po ulicích, kudy sama jela, a hlásila jim i jak se řidič chová. „To jsem ještě neviděla, co on dělá. Teď zase najel skoro k přerušované čáře do dalšího pruhu,“ popisovala řidička.

Sama po chvíli vyhodnotila jako lepší, když pojede před ním. „Já se bojím jet za ním,“ zaznamenali policisté v nahrávaném telefonátu. Ale ani tam žena nebyla v bezpečí. „Teď mě málem sejmul,“ poznamenala po chvíli.

Po pár minutách už řidiče dostihli policisté a zastavili jej. Že starší muž skutečně nebyl v nejlepší kondici, potvrdila dechová zkouška. Hlídce dvakrát po sobě nadýchal 2,3 promile alkoholu.

„Řidič v doprovodu policistů putoval na místní služebnu. Nyní musí počítat se stíháním pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnil policejní mluvčí Petr Vala.