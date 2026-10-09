Ale klesá to, hájil se opilý řidič při dechové zkoušce. Jel i s proraženým kolem

„Najel jsem na nějakou nerovnost a najednou, najednou mně pukla, pukla, puklo kolo,“ soukal ze sebe velmi pomalu muž poté, co nakonec zastavil, jak zaznamenaly policejní kamery.
Policejní mluvčí Andrea Cejnková uvedla, že přední kolo bylo výrazně poškozené, zablokované a během jízdy se vůbec neotáčelo.
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Opilec kličkoval Brnem s prázdnými pneumatikami, stíhal ho všímavý řidič
Hlídka, která motoristu zastavila, si všimla, nejen špatné artikulace, ale i zarudlých očí a celkově nervózního chování. Důvod byl brzy jasný, řidič totiž nadýchal 1,49 promile.
„To není možný,“ odmítal tomu uvěřit. Po druhém testu nadýchal 1,43. „Ale klesá to,“ snažil se obhájit muž, že se vlastně tak moc nestalo.
V tom ho ale policista vyvedl z omylu, navíc z dalšího testu vyšlo najevo, že měl v sobě stopy THC. Další testy na přítomnost drog muž odmítl.
„Muž na místě přišel o řidičský průkaz. Nyní se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Cejnková.