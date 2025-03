Svoboda se chystá na cestu do vesmíru, prioritu však u něj má projekt stíhaček

17:00

Zosobněním českých nadějí na druhou cestu do kosmu se devětatřicetiletý major Aleš Svoboda stal poté, co jej v roce 2022 Evropská kosmická agentura vybrala jako záložního astronauta. Brněnský rodák je však především bojový pilot, který stále létá na gripenu. A zároveň se věnuje zavádění stíhaček F-35 do české výzbroje.