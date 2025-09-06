„Mým zbožným přáním je, aby se lidé začali starat o to, co je jejich, nebo si na péči někoho sehnali. Když budou mít udržované hroby a my budeme udržovat veřejný prostor, celý areál bude působit daleko jinak, než když se snaží jen jedna strana,“ říká ředitelka Správy hřbitovů města Brna.
Proč jste se rozhodla zasvětit práci hřbitovům? V mládí by vás to asi nenapadlo...
V předchozí práci jsem se dostala do bodu, kdy jsem zjistila, že bych chtěla věci posouvat až do úplného konce, což znamená mít možnosti rozhodování, což tady mám. Po nástupu jsem zjistila, že je mi téma hřbitovů velice blízké. Mám vystudované krajinné inženýrství a tady je obrovské množství zeleně, po této stránce mě práce hodně naplňuje. Během přijímacího řízení se navíc ukázalo, nebo spíš potvrdilo, že jsem sociální člověk, což jsem si o sobě vždy myslela. Dnes si dovolím říct, že s velkou většinou pozůstalých najdeme cestu k jejich spokojenosti, protože my jsme od toho, abychom jim ulehčili období akutního smutku.
Vždy říkám, že Brněnskou přehradu nedoporučuji, protože nevím, proč bych měla mít Frantu za trenýrkami, když se jdu koupat.