„To byla šik baba, která jela v nejnovějších trendech,“ říká nyní třiapadesátiletá herečka Městského divadla Brno v rozhovoru pro iDNES.cz o postavě květinářky Ludmily Horké, partnerky četníka Karla Arazíma.
Vybavíte si situaci před více než 25 lety, kdy jste se dozvěděla, že budete hrát hlavní ženskou roli v Četnických humoreskách?
Režisér Antonín Moskalyk se byl u nás v divadle podívat na Othella, v té době zrovna obsazoval pátračku. Hrála jsem Desdemonu a Erik Pardus Jaga. Erika pan Moskalyk už jako malého obsadil v Babičce. O pauze prý dostal esemesku: „Přijď s Junákem a Antalovou po představení do klubu.“ Mlhavě si vybavuju, že jsme se představili. Ani jsem nevěděla, že se bude něco točit, jsem totiž absolutně neinformovaná. Mě když se zeptáte, co je nového v divadle, tak nevím nic. (smích)
Pojišťovnu štěstí už jsem dál nechtěla natáčet. Ono to totiž bylo vůči scenáristce Evě Papouškové trochu nefér.