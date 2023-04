Alcadrain jde naproti ESG. Bez evropských standardů se do budoucna neobejde

ESG – E jako životní prostředí (Environment), S za sociální oblast (Social) a G (Governance) jako způsob, jakým jsou společnosti a její aktivity řízeny, se stává pro firmy fenoménem a do budoucna i povinnost. „Není to pro nás žádnou novinkou. Nic, co by bylo teprve nově součástí naší DNA. Investujeme do těchto aktivit, protože podle nás jsou v konečném důsledku výhodné pro všechny – pro planetu, naše zaměstnance, zákazníky, ale i pro naše podnikání,“ říká František Fabičovic, spolumajitel Alca Group.

Alca si již nyní téměř vše vyrábí a nespoléhá se na subdodavatele, se již od svého založení snaží dosáhnout čisté výroby, při níž vzniká jen minimální množství odpadu, v ideálním případě pak žádný. „Investujeme do technologií, které nám při tom pomáhají. Již při projektování výrobních procesů zkoumáme, jaké množství odpadu při nich vznikne, a hledáme způsoby, jak ho minimalizovat a znovu použít,“ upřesňuje Fabičovic.

Firmě, jejíž výrobky jsou vyrobeny ze 100procentně recyklovatelných materiálů, se ve výrobě daří znovu využít až 90 procent odpadu. Recykluje ho a následně slouží jako vstup při dalším výrobním procesu. Odpad, který společnost nedokáže recyklovat, třídí a nechává ekologicky zpracovat specializovanými firmami. V nedávné době rozšířila Alca svou nabídku o řadu produktů ECO, které jsou vyráběny výhradně z recyklátu, tedy z drceného plastového odpadu.

Nejnovější technologie firma využívá i při nakládání s energiemi. „Právě díky investicím do technologií dokážeme ušetřit až 60 procent spotřeby energie,“ tvrdí Ondřej Slanina, technický ředitel Alcadrain. Při výrobě vzniká velké množství odpadního tepla. To se v zimě používá k vytápění budov, v teplých měsících ho systém trigenerace přetváří na chlad, který klimatizuje výrobní haly nebo ochlazuje hydraulická zařízení.

Na střechy všech výrobních hal jsou postupně umísťovány fotovoltaické elektrárny. „Spotřebu elektrické energie už teď z 15 % pokrýváme vlastní zelenou produkcí,“ dodává Slanina s tím, že po spuštění fotovoltaiky na nové hale E vyrobí Alca za slunečného počasí více energie, než kolik výrobní haly spotřebují. Výrobu elektrické energie doplňují tři kogenerační jednotky, které jsou zapojeny v kombinaci s absorpčními jednotkami jako trigenerace. Sluneční energii společnost využívá pomocí solárních panelů také pro ohřev vody. Takto získaná teplá voda zásobuje některé výrobní haly i administrativní budovy.

Jednou z priorit společnosti Alcadrain je také efektivní využívání vody. „Vyvinuli jsme WC systém Alca Ecology s vypouštěcím ventilem, který snižuje množství vody potřebné pro splachování na normou povolené minimum. Při každém spláchnutí se tak ušetří až třetina vody,“ vysvětluje Lukáš Vozdecký, vedoucí produktového oddělení Alcadrain. Tento výrobek získal na veletrhu The Big 5 v Dubaji prestižní ocenění Gaia Award. v oblasti udržitelného rozvoje.

Nové standardy EU v osbě mají zakomponovány i genderovou vyváženost. Alca zaměstnává ženy na pozicích výkonná ředitelka, finanční ředitelka, vedoucí HR či fakturačního oddělení. „Obecně máme oproti tuzemskému, evropskému i celosvětovému průměru vyšší procentní zastoupení žen ve vedoucích pozicích, a to bezmála 32 procent. V rámci Alcadrain činí celkový poměr 52,5 % mužů a 47,5 % žen,“ uzavírá spolumajitel Alca Group.

Tradice v udržitelnosti

Firma dodává výrobky do 70 zemí světa. Původně vyráběla vypouštěcí a napouštěcí ventily, postupně portfolio rozšiřovala a později začala vyrábět vedle plastu i z dalších materiálů. Před dvěma lety koupila firmu FV Plast, což je největší český výrobce potrubních systémů. Obě firmy nyní patří do skupiny Alca, která zaměstnává zhruba 1000 lidí, Alcadrain samostatně zhruba 700. Tržby celé skupiny loni dosáhly 3,2 miliardy korun, v Alcadrainu 2,2 miliardy.

Důraz na udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí se netýkají jen výroby. František Fabičovic je spoluzakladatelem a zároveň i dlouholetým podporovatelem biosférické rezervace Dolní Morava, která byla přijata do celosvětové sítě UNESCO a je označována za vůbec jednu z nejlepších rezervací na světě. Před 25 lety začal František Fabičovic budovat Oboru Obelisk, která má rozlohu 570 hektarů. V areálu bylo uměle vytvořeno čtrnáct nových tůní a jezer s rozlohou čtyřicet pět hektarů. Osmadvacet hektarů navíc připadlo i na mokřady. Téměř pětinu obory tak tvoří vodní plochy. Díky oboře se podařilo vrátit do půdy vodu a v lokalitě se znovu objevily stovky ztracených druhů rostlin a živočichů.