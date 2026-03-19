Po kritice se Albert snaží ukázat lepší tvář. S vědci chce pomoci zlepšit chov kuřat

Karolína Kučerová
  17:40
Zajištění co největší pohody a spokojeného života pro drůbež chovanou pro maso – to je úkol, na kterém bude pracovat obchodní řetězec Albert ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Ve čtvrtek tento úkol stvrdili podpisem memoranda, které je zavázalo ke společnému výzkumu.
Protest obránců zvířat před prodejnami Albert kvůli špatným podmínkám chovu kuřat. (10. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Jeho cílem bude analýza českých chovů brojlerů, posouzení podmínek a navržení konkrétních opatření, kterými bude jejich welfare, tedy životní pohodu, možné zlepšit. Zavedení těchto opatření pak bude řetězec, který loni čelil kritice, požadovat po všech chovatelích, od kterých maso odebírá.

Nejedná se navíc o první takovou spolupráci. V minulosti se obě strany podílely například na projektu udržitelné certifikace českých chovů ryb, letos v lednu na to navázaly společným seminářem zaměřeným na bezpesticidové pěstování potravin.

„V rámci další spolupráce, která trvá už asi dva roky, řešíme, jak snížit emise a dopady chovu zvířat na životní prostředí. Tam pomáhá úprava diet, například změna zdroje bílkoviny,“ doplňuje děkan Agronomické fakulty Leoš Pavlata, který situaci redakci iDNES.cz více přiblížil.

Současný výzkum je tedy zaměřený především na welfare, tedy zlepšení pohody kuřat a snížení jejich stresu. Co při tom budete zkoumat?
To zahrnuje velkou škálu faktorů. Patří mezi ně zejména prostředí, ve kterém kuřata žijí – u nich se často řeší třeba typ podestýlky, aby byla co nejnižší produkce plynů a aby byla optimální pro jejich končetiny. Zkrátka aby se co nejvíce podobala podmínkám jejich přirozeného odchovu.

Dále budeme samozřejmě zkoumat stravu. Když například špatně spočítáte stravitelnost, tak se nestrávené živiny dostávají ve výkalech do podestýlky. Následně dochází k fermentaci a uvolňování plynů, což nemá dobrý vliv na životní prostředí. V rámci experimentů se tedy snažíme optimalizovat krmné dávky, aby pokrývala všechny nutné živiny, ale aby nedocházelo k překrmování. A řeší se také teplota, ve které zvířata žijí.

V jaké fázi ten výzkum nyní je?
My zatím konkrétní plán nemáme, jsme úplně na začátku. Memorandum je však daleko širší a kromě tohoto konkrétního výzkumu bude mít Albert k dispozici i výsledky našich jiných výzkumů, které pak může uvést do praxe.

Příkladem je právě zkoumání dopadů chovu na životní prostředí. Nyní vyvíjíme zkumavkovou metodu, v rámci níž různě upravujeme stravu kuřat a analyzujeme, jaké plyny se následně uvolňují z jejich výkalů. A snažíme se nalézt optimální stravu, po které bude zvíře dobře růst, bude mít vše, co potřebuje a zároveň nebude docházet k negativním dopadům v podobě nežádoucích plynů. Snažíme se jít cestou přírodních látek a zařazovat stravu, kterou drůbež v přirozených podmínkách sama vyhledává. Dokážou si totiž instinktivně vybrat to, co má dobré dopady na jejich trávení.

Do výzkumu je zapojená také Veterinární univerzita v Brně. Budete mít role nějak rozdělené?
Podle mého nebude takový rozdíl v tom, co budeme dělat my a oni. Může to vypadat, že Veterinární univerzita se bude více zaměřovat na zdraví zvířat, ale i to je neoddělitelnou součástí našeho zaměření, které se týká spíše chovu, jeho podmínek a nebo výživy. Jedná se totiž o faktory, které zdraví zvířat ovlivňují nejvíce. Takže to bude spíše tak, že my to pojmeme více komplexně, zatímco oni se budou třeba více zaměřovat na metodiku, díky které bude možné stanovit hladinu stresových hormonů z peří, na čemž už nyní pracují. Ale celé to bude především o doplňování se a koordinaci.

Minulý rok se na řetězec Albert valila kritika ze strany aktivistů ze spolku Obraz – obránci zvířat, kteří jej vinili z odběru produktů z chovů, kde nebyly pro kuřata dobré podmínky. Podle nich byla kuřata popálená, znetvořená a dusila se.

Řetězec nařčení odmítal, situace skončila i u soudu, který nepravomocně rozhodl, že se musí spolek omluvit. Albert ale pak žalobu stáhl, takže se spolek omlouvat ani nemusel. Webové stránky odkazující na výzvu pro zlepšení podmínek pro kuřata však smazat nemuseli a jsou dostupné i nyní.

Současné kroky však mluvčí Albertu Jiří Mareček nepovažuje za reakci na tuto situaci. „Samozřejmě slyšíme to, co říkají aktivisté, ale my spolupracujeme s akademickou sférou, dodavateli i s inspekcemi dlouhodobě,“ poznamenal.

Dodal, že to, po čem aktivisté volají, už v praxi zavedené mají. „Máme blízkou spolupráci s některými farmami, a to zejména s těmi na chov kuřat, které podáváme pod značkou královské. Tyto chovy dbají právě na welfare, což znamená, že kuřata tam mají obohacené krmivo, rostou déle, mají větší prostor. V současné době je tento přístup na minimálně deseti farmách,“ doplnil.

Po kritice se Albert snaží ukázat lepší tvář. S vědci chce pomoci zlepšit chov kuřat

