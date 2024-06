Nové budovy místo starých prodejen nabídnou i bydlení. Z radnic zní ostré ne

„S Albertem spolupracujeme na revitalizaci a přeměně stávajících obchodů, které jsou na hranici své životnosti. Díky společnému postupu na místě současných starých budov vzniknou daleko kultivovanější prostory nejen pro supermarket, ale i další obchody a služby, nad nimi bude několik pater s byty, v podzemí pak dostatek parkovacích míst,“ nastiňuje mluvčí Crestylu Ondřej Micka s tím, že se počítá s úpravou okolí i výsadbou zeleně.

Jinými slovy, staré a dosluhující prodejny firma hodlá zbourat a nahradit je polyfunkčními objekty, v nichž kromě nakupování v přízemí půjde ve vrchních patrech i bydlet. „Cílem je, aby nová podoba měla co největší přínos pro stávající obyvatele v okolí,“ ujišťuje Micka.

Smělý plán s jedním podstatným háčkem

Crestyl tímto způsobem cílí na pět lokalit napříč městem. Jmenovitě na Ečerovu v Bystrci, Jihomoravské náměstí ve Slatině, Novolíšeňskou v Líšni, Starou osadu v Židenicích a Tkalcovskou v Zábrdovicích.

Smělý plán ale naráží minimálně na jeden podstatný háček. Radnice s nápadem nesouhlasí, staví se jednoznačně proti.

„Nejsme z něj vůbec nadšení, znamená zhoršení současné situace. Zahušťuje zástavbu, přinese i nárůst dopravy a problémy s parkováním. Musí se myslet také na další infrastrukturu, jako jsou dostatečné kapacity v mateřských a základních školách nebo kanalizace,“ říká bystrcký místostarosta Pavel Kříž (ANO) s tím, že se v jeho městské části a nejbližším okolí staví, či teprve začne reálně vznikat několik projektů se stovkami bytů, které území už tak zatíží.

Menší útěchou pro Bystrcké může být, že Crestyl původně uvažoval o přeměně dvou místních Albertů. Kromě Ečerovy cílil i na Vondrákovu, odkud vycouval. „Tam se nám záměr vůbec nezdál, zrušili by parkoviště, což by byl velký problém, když se v Bystrci řeší každé jednotlivé stání,“ zdůrazňuje Kříž.

Razantní ne slyšela firma také na opačném konci Brna – v Líšni. Poblíž tamní radnice chce přetvořit prodejnu v Novolíšeňské. Podle starosty Břetislava Štefana (SOCDEM) by mohlo přibýt až 180 bytů. „Podle územního plánu je tam nově možné postavit nesmyslně vysoké domy o osmi patrech, což neodpovídá bezprostřední čtyřpodlažní zástavbě v okolí,“ kritizuje Štefan. Přitom jen o několik desítek metrů dál se nacházejí právě také osmipatrové paneláky.

Do karet Líšeňským nehraje připravovaný nový územní plán, který chtějí brněnští politici schválit ideálně ještě letos. Nejenže zvyšuje úroveň zástavby, plochu také mění na smíšenou obytnou místo dosavadního kombinovaného využití pro obchod se službami a také dopravu.

Podle Štefana přitom přeměna prodejny lidem nepřinese nic prospěšného. „Developer láká Albert na to, že mu vybuduje nový obchod a k tomu si postaví bydlení. Jde o jednoduchý byznys plán s čistým zhodnocením investice. Ale jaký bonus to má pro místní? Proč by měli být za proměnu rádi, když obchod bude v místě fungovat pořád? “ táže se starosta, jenž plán Crestylu označil za brutalitu.

Supermarkety lidem zůstanou

Že prodejny v brněnských lokalitách zvažovaných pro přeměnu zůstanou, potvrzuje přímo také Albert. „Naším prvořadým zájmem je i nadále poskytovat možnost nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny za dobrou cenu a zachovat pro místní tuto občanskou vybavenost včetně míst pro pohodlné parkování,“ hlásí mluvčí společnosti Jiří Mareček.

Na rozdíl od Bystrce a Líšně nepatří pozemek pod prodejnou na Jihomoravském náměstí ve Slatině řetězci, ale městu. To se ho vzdát nehodlá, žádost firmy o prodej parcely zamítlo. „Vyhověli jsme městské části, která ho nechce prodávat,“ zdůvodňuje brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM).

„Podle studie by tam mohl vzniknout až osmipatrový bytový dům s prodejnou a službami v přízemí, které bychom uvítali, ale záměr by přinesl komplikace hlavně v dopravě,“ vysvětluje postoj starosta Slatiny Jiří Ides (SOCDEM) s tím, že prioritní je vybudovat na vedlejším pozemku vytoužené kulturní centrum.

Pozemků s prodejnami Albert hned v několika městských částech se týkaly změny stávajícího územního plánu, které řešili brněnští zastupitelé tento měsíc. Navrhovaly zvýšení úrovně zástavby. Politici je sice kvůli nesouhlasnému postoji radnic odmítli, chystaná nová verze dokumentu nicméně plány na přeměny opět umožňuje.

Kromě Albertu se mohou týkat také Billy, minimálně v Sedláčkově ulici v Líšni. Vlastník záměr v minulosti představil na tamní radnici, kde se také dočkal odmítnutí. Řetězec na opakované dotazy MF DNES neodpověděl, ostatní velcí prodejci podobné plány u svých brněnských prodejen nemají.