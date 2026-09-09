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Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů

Karolína Kučerová
  18:12
Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem. | foto: JVS Group

Pozorovací stěna akvária o rozměrech 18 krát 6,5 metru má být největší v...
Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.
V areálu brněnského výstaviště má vzniknout moderní veřejné akvárium s více než...
Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027. Otevření pro veřejnost má...
14 fotografií
Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které všechny z nich předčí. Bude jím nový akvarijní svět s více než 500 druhy zvířat, 55 metrů dlouhým podvodním tunelem i pozorovací stěnou, která se se svými 117 metry čtverečními stane největší v Evropě.

„Cílem je vytvořit projekt na světové úrovni. Jakmile bude hotový, zařadíme se tím mezi top pět akvarijních světů v Evropě. V některých parametrech, třeba co se počtu zvířat týče, budeme dokonce na první příčce. Dohromady jich tu nabídneme asi 400 tisíc, což je asi 36 krát více, než ve známém akváriu v Barceloně,“ podotýká Viliam Ďuriš, ředitel společnosti JVS Holding Group, která za investicí stojí.

Největším lákadlem budou žraloci, návštěvníci se však mohou těšit i na rejnoky, karety, medúzy, korály a tisíce menších ryb z celého světa, které v hejnech vytvoří pestrobarevné mozaiky. Snaha bude také o získání vzácných druhů a unikátů, které se nikde jinde nenachází. „Zaměříme se i na prehistorické druhy, mým oblíbeným je třeba jeseter,“ dodává Ďuriš.

Pozorovací stěna akvária o rozměrech 18 krát 6,5 metru má být největší v Evropě.
Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.
Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.
V areálu brněnského výstaviště má vzniknout moderní veřejné akvárium s více než 4 miliony litrů vody, hlavní oceánskou nádrží o objemu 2,5 milionu litrů a přibližně 55 metrů dlouhým podmořským tunelem.
Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027. Otevření pro veřejnost má být v druhé polovině roku 2028.
14 fotografií

Akvárium je totiž koncipováno jako průvodce lidskou evolucí. „Bude to příběh našeho vývoje, jak vznikla naše země a jak díky oceánu vznikal i život. Do budoucna bychom to chtěli ještě rozšířit, třeba o jurský svět,“ přibližuje vizi Ďuriš.

Teď je však jisté, že ve vnitřním prostoru nejprve vznikne více než stovka akvarijních expozic rozdělených podle kontinentů, jejichž cílem bude představit vodní svět pro ně typický – ať už sladkovodní či mořský.

Důraz na vzdělávání a životní prostředí

Jedna samostatná část bude věnována také Mariánskému příkopu či světu oceánu, k dispozici bude i řada interaktivních prvků, jako je virtuální potápění. Dohromady se využijí čtyři miliony litrů vody, přičemž největší nádrž zaplní dva a půl milionu litrů.

Kromě toho chtějí investoři využít i rozsáhlé venkovní prostory, jež k pavilonu C, kde akvárium vznikne, náleží. Ty jsou skoro dvakrát větší než plocha uvnitř. „Kromě toho, že takhle posuneme výstavu i ven, to chceme pojmout v podstatě jako takovou zelenou oázu plnou rostlin, která může návštěvníkům zpříjemnit letní dny,“ nastiňuje Ďuriš.

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem

Na to ostatně poukazuje i oficiální název projektu: Green planet, tedy v překladu Zelená planeta. Společnost se chce navíc držet trendu šetrného a ekologického přístupu k životnímu prostředí. Využije například uzavřené recirkulační systémy, které umožní vodu čistit, upravovat a opakovaně vracet do nádrží. Tím se maximálně využije již existující voda a minimalizuje se její doplňování. V areálu výstaviště pak vzniknou retenční nádrže pro zachycování dešťové vody.

Životnímu prostředí se však projekt bude věnovat i na edukační bázi, v plánu jsou třeba speciální programy pro školy. „Akvárium by nemělo být jen místem, kde se lidé kochají krásou podvodního světa. Může být prostorem, kde pochopí, jak fungují celé vodní ekosystémy a proč stojí za to je chránit,“ chválí Radim Blažek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, který je odborným konzultantem projektu.

Přes půl milionů návštěvníků ročně

V současné chvíli společnost ladí projektovou a technickou přípravu. Smlouvu s firmou Veletrhy Brno o pronájmu pavilonu má podepsanou na 20 let, což znamená, že akvárium tu bude minimálně do roku 2048. Hotovo by totiž mělo být zhruba v druhé polovině roku 2028. Po novém roce je v plánu žádost o stavební povolení a následně by měla už začít samotná rekonstrukce. Dohromady investice vyjde na zhruba 700 milionů korun.

Vstup pro návštěvníky by však chtěla společnost držet na příznivé ceně, začínat má na zhruba 350 až 380 korunách. Podle předpokladu první rok do akvarijního světa zavítá asi půl milionu lidí, cílem je však toto číslo v dalších letech navýšit na 650 tisíc. „Green planet má být nadregionální destinací pro obyvatele Brna i širšího okolí, ale díky své poloze může oslovit i návštěvníky z okolních zemí, především Slovenska, Rakouska, Polska a Německa,“ dodává brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

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Ukočírovat takto velký počet lidí, z nichž řada k akváriu dorazí autem, pomůže nová multifunkční hala, která se nachází vedle. „V rámci její stavby jsme totiž rozšířili parkovací místa, takže je tam poměrně velká kapacita, společně s místy přímo u výstaviště. Plánujeme také nová místa u univerzitního kampusu, což je v poměrně dobré vzdálenosti. Nelze ale počítat s tím, že parkovací místo bude pro každého návštěvníka, takže je potřeba využívat i hromadnou dopravu,“ upozorňuje Vaňková.

Že akvárium dozajista naláká stovky tisíc návštěvníků, upevňuje i fakt, že se mu v blízkosti žádné jiné nevyrovná. Za menším zážitkem mohou lidí zajet třeba do hodonínské zoologické zahrady, kde před pár týdny otevřeli nové sladkovodní akvárium zaměřené na oblast afrických jezer Malawi a Tanganika. S asi dvěma tisíci živočichů patří mezi jedno z největších svého druhu v Česku. Nejbližší velký akvarijní svět podobný tomu plánovanému brněnskému se pak nachází ve Vídni. To nabízí podívanou na asi 10 tisíc ryb.

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