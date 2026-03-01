Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

Marek Osouch
  12:10
Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A zároveň pro některé činnosti využívá nástroje umělé inteligence (AI), v čemž mezi IT firmami z jižní Moravy rozhodně není sama. Znamená to soumrak „obyčejných“ ajťáků?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová se konkrétní odpovědi na dotaz iDNES.cz, jak zavádění umělé inteligence souvisí s takto výrazným propouštěním, vyhnula. Uvedla pouze, že technologie včetně umělé inteligence přispívají k růstu firmy a zlepšování služeb pro zákazníky.

Propouštění, které navázalo na dřívější vlnu, pak vysvětlila tím, že firma chce zjednodušit svou strukturu, což přispěje k pružnějšímu rozhodování i rychlejšímu zavádění inovací. Také v tom vypomáhá právě AI. „Oni to takto přímo říkat nechtějí, ale nepochybně to souvisí. Restrukturalizace se dějí právě v reakci na umělou inteligenci,“ říká pro iDNES.cz šéf Jihomoravského inovačního centra Petr Chládek.

Podle něj však nelze říct, že se podobné škrty stovek míst dají očekávat i v jiných IT firmách, jichž v Brně působí celá řada. Hlad po ajťácích byl v posledních letech velmi vysoký, společnosti z oboru se často snažily budoucí absolventy středních a vysokých škol „podchytit“ už během studia nejrůznějšími nabídkami spolupráce.

Umělá inteligence však dokázala v poslední době nedostatek této odborné pracovní síly v některých případech nahradit.

Méně rutiny, víc vývojářů

Tuto cestu zvolili například v brněnské pobočce americké IT společnosti Red Hat. Tím, jak i díky AI firma roste, sice stále shání nové lidi, ovšem už ty kvalifikované, a nikoliv juniorní pro základní rutinní činnosti.

„Roste poptávka po nových dovednostech a rolích na pomezí technologií, byznysu a dat. Firmy tak hledají lidi, kteří jim pomohou umělou inteligenci smysluplně převést do praxe,“ přibližuje aktuální situaci na pracovním trhu Jan Bárta, koordinátor otevřené platformy Brno. AI z Jihomoravského inovačního centra.

Brno jako líheň herních skvostů. Počet vývojářů může šplhat až na tři tisíce

Struktura pozic se tak v těchto firmách zejména v posledním roce až dvou dynamicky mění. Vnímá to i brněnská společnost Y Soft produkující software pro zabezpečený tisk. „Zkušený specialista s pomocí AI zvládne víc práce než dříve. Rutinní pozice budou postupně ubývat,“ upozorňuje personální ředitel firmy Jaroslav Bělehrad. Celkový počet míst se přitom ani v ní nesnižuje, naopak dál nabírá vývojáře. Umělá inteligence jim totiž stejně jako u Red Hat pomáhá ve zvyšování produktivity, a tedy i v celkovém růstu.

Totéž platí i pro technologickou firmu Phonexia specializující se na řečovou analýzu. „AI vnímáme jako prostředek ke zvýšení produktivity a kvality, nikoli jako náhradu lidské práce,“ sděluje za společnost Kateřina Čápová.

Zvládnout víc práce se stejným počtem lidí díky využití AI hodlají rovněž v podniku Seyfor, který chce patřit mezi lídry v adopci této technologie. „Čekám velkou změnu zaběhnutých technik,“ oznamuje šéf firmy Martin Cígler.

Potřeba příležitostí pro růst

Aktuální stav však přináší velký tlak na zmíněné juniorní pozice, většinou obsazované čerstvými absolventy škol. Ti teď musí být víc než „řadovými“ ajťáky provádějícími úkoly, jež zvládne počítač sám. Jinými slovy se od pracovníků v IT očekává víc než doposud.

„Jen to, že jsou ochotni pracovat a učit se, nestačí. Musí ukázat, že právě díky AI jsou rychlejší a schopnější než samotná AI,“ zmiňuje Jan Najvárek z firmy Artin s poznámkou, že řada pozic bude zcela jistě mizet, ale jiné naopak budou vznikat. To je ostatně typické pro příchod každé nové technologie. „Kdo se naučí AI efektivně využívat, výrazně zvyšuje svou hodnotu,“ podotýká Bělehrad.

Robotizovat musí i ty nejmenší firmy, říkají experti. Čísla jim dávají za pravdu

Také na kybernetiku zaměřená brněnská společnost Whalebone potvrzuje, že současná situace nenahrává nejnižším pozicím v oboru IT, které umělá inteligence dokáže jednoduše nahradit, a tím firmám šetřit náklady. „Absolventi a další pracovníci na juniorních pozicích přitom potřebují příležitosti pro růst. Tento trend vnímáme jako celosvětový a zároveň jako širší společenskou výzvu: jak juniory smysluplně zapojit a jak je ‚správně vybavit‘ pro práci s umělou inteligencí,“ nastiňuje manažerka firmy Anna Pavlík Rybníčková.

Oslovené společnosti i experti se shodují, že hromadné propouštění jako u Kiwi.com bude v IT sektoru spíš výjimkou. Někteří podle Najvárka mohou AI za propouštění „vinit“, jiní naopak souvislost odmítají.

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

To je případ v Brně sídlícího e-shopu Notino, jenž loni propustil 300 lidí. „Šlo především o zjednodušení struktury a zvýšení efektivity řízení ve fázi, kdy jsme po období dynamického růstu potřebovali firmu více konsolidovat,“ vysvětlila PR manažerka společnosti Alexandra Išuninová.

V brněnské centrále však stále zůstává významná část z 1 800 zaměstnanců společnosti v Česku. Ti mají v popisu práce aktivně využívat umělou inteligenci, která jim pomáhá odvést víc práce, na niž by firma jinak musela hledat nové zaměstnance.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:10

Pouličníci Brna. Helcelet okouzlil Boženu Němcovou, pro něj byla „jadrnou zvěřinou“

Premium
Pilného publicistu, pedagoga i pokrokově smýšlejícího otce Jana Evangelistu...

Krásná tichá ulička v brněnské Masarykově čtvrti nese jméno po novináři, přírodovědci a poslanci Říšské rady a Moravského zemského sněmu Janu Evangelistovi Helceletovi. Dnes se o něm obecně ví hlavně...

28. února 2026

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:05

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko

Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku spustí ostrý provoz v létě...

Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo tento týden hejtmanství a rovnou jej předalo...

27. února 2026  13:58

Výstřihy a tepláky mají žáci opět povolené. Škola musela zákaz zrušit

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání svých žáků. Ve školním řádu jim už nezakazuje nosit tepláky nebo třeba oblečení s velkým výstřihem či...

27. února 2026  10:23

OBRAZEM: Fait Gallery se v Brně loučí poslední výstavou, za rok otevře v Praze

Poslední výstava ve Fait Gallery v Brně.

Po středeční vernisáži odstartovala v oceňované brněnské Fait Gallery poslední výstava pod patronátem miliardáře Igora Faita nazvaná Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Představuje díla, která zobrazují...

27. února 2026  9:43

Srdce pozlobilo basketbalového šampiona na kole. Okáčovi pomohly chytré hodinky

Premium
Jiří Okáč je i po skvělé profesionální basketbalové kariéře stále sportovně...

Jeho srdce zvládalo vypjaté klubové i reprezentační bitvy. S Brnem získal tři československé tituly, další přidal později s Opavou, z mistrovství Evropy má stříbro. Nakonec ho ale začalo zlobit při...

27. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na...

Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.

26. února 2026  20:15

Nevěřil jsem tomu, ale metro v Brně stavět můžeme. Město sedí na blátě, líčí architekt

Premium
Michal Palaščak je samostatný architekt od roku 1996. Kromě vlastní praxe vede...

Přesun nádraží už nedává smysl, nová náplavka je velké plus a Staré Brno zůstává otloukánkem. Tak vidí „své“ město brněnský architekt Michal Palaščák. „Město netvoří jen krásné domy, ale především...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.