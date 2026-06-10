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Pokálený vinohrad i splavená šotolina. Organizátor líčí, jak se chystá rally

Jiří Černý
  16:38
Než se po tratích v okolí Hustopečí na Břeclavsku proženou v pátek a sobotu závodní speciály, projedou je organizátoři Agrotec Petronas Rally nesčetněkrát. Kontrolují kamení, krajnice i bezpečnostní bariéry. Václav Bartoněk, který přípravy koordinuje, už zažil splavenou šotolinu, spory s vinaři i kuriózní nehody vlastní techniky. Přesto na závodních kilometrech vždy objeví něco nového. Redakce iDNES.cz byla u toho.

Zatímco vinaři parkují u vinohradů a prostříhávají své bohatství, po prašných cestách kolem se pohybuje pár bílých aut a dodávek, které až podezřele často na krátkou chvíli zastavují. Z dveří vybíhají přesně instruovaní pomocníci, každý za svým úkolem.

Příprava trati pro Rally Hustopeče. (9. června 2026)
Příprava trati pro Rally Hustopeče. (9. června 2026)
Příprava trati pro Rally Hustopeče. (9. června 2026)
Příprava trati pro Rally Hustopeče. (9. června 2026)
45 fotografií

V zatáčce složí značku s červenými pruhy, sponkovačkou nastřelí cedulky ukazující další směr jízdy, o pár metrů dál zase jiná dvojice rozmisťuje pneumatiky. Zní to jako pit stop ve formuli 1, je to však jen příprava na Agrotec rally v Hustopečích, která se o tomto víkendu pojede už po jednadvacáté.

Kvůli dvěma dnům závodění se parta Václava Bartoňka, který četě „přípravářů“ velí, schází od pondělního rána. Je třeba dotáhnout 60 balíků slámy, nachystat víc než 150 závodních kilometrů, ošetřit stovky zatáček a úseků.

Kdo jsou favorité?

Agrotec Petronas Rally se tradičně pojede jako Memoriál Rudolfa Kouřila a pohled do seznamu přihlášených pro 21. ročník naznačuje, že soutěž nemá jasného favorita. Do Hustopečí je přihlášeno prvních devět jezdců průběžného pořadí českého šampionátu, čtyři z nich už jsou zapsáni ve statistikách jako vítězové hustopečské rally.

V posledních dvou ročnících mezi vinohrady uspěli Adam Březík s Ondřejem Krajčou. Tato posádka se však před sezonou rozdělila a sedí v kokpitech vozů Škoda Fabia RS Rally2, v Březíkově případě se Zdeňkem Bělákem, Krajča letos naviguje Dominika Stříteského (vítězové druhého závodu MČR v Českém Krumlově a aktuálně lídři MČR).

Kromě Březíka se v minulosti zapsali mezi vítěze hustopečské soutěže jezdec AGROTEC ŠKODA Rally Teamu Jan Kopecký, Václav Pech a Filip Mareš.

„Stoprocentně se vám to nikdy nepovede, samozřejmě se něco nedotáhne nebo zapomene. Na druhou stranu, za těch třináct let, co rally chystám, se nestal žádný velký průšvih,“ povídá Bartoněk, když dohlíží na nakládku desítek patníků a k nim patřících cedulí, označujících větší zatáčku či zásadní bod, kterému je třeba se vyhnout.

Jak ví, kam co patří? „Jsem spíš taková dlouhá ruka ředitelství. Konkrétní návrhy tratí dělají jiní. Já dostanu hotový plán a ten fyzicky připravuju v terénu. Když vidím, že by něco šlo udělat jinak, navrhnu to a většinou se najde kompromis,“ nechce si připsat autorství úprav.

Jsou to ale jeho oči, které zaznamenají nově vymleté kamení, které by mohlo být nebezpečné, nebo špatně umístěnou pneumatikovou bariéru, která je na daném místě zbytečná. Závodníci daným místem projedou dvakrát nebo třikrát. Bartoněk někdy stejný úsek objede několikrát za jediné dopoledne.

„Za týden před závodem vyjedu sám dvě nádrže v osobním autě, bude to tedy kolem dvou tisíc kilometrů,“ ušklíbne se. „Jindy při tréninkových jízdách něco objeví jezdci a jdou za mnou. Fungujeme v symbióze. Sami nejlíp ví, že to děláme kvůli jejich bezpečnosti,“ říká Bartoněk.

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Sedmdesát kamionových pneumatik a šedesát balíků je na svých pozicích, při cestě na Liščí vrch nad Nikolčicemi už jsou perfektně rozmístěné v úzkých místech. Zbývají nepopulární patníky. „Těch je nejvíc. Loni při mimořádném ročníku jich bylo ještě více, aktuálně jich máme něco kolem dvou stovek,“ líčí Bartoněk, zatímco dodávka v kopci zastavuje u brány dalšího vinohradu u cesty a trojice mladíků zopakuje nacvičený koncert.

Příprava trati pro Rally Hustopeče. Ne nadarmo se závodu přezdívá rally mezi vinicemi. (9. června 2026)

Jenže i ve formuli 1 se mechanikům občas něco porouchá. Dveře dodávky nevydrží nápor patníků a vyvalí se ze svých pantů. „Tak ještě, že se to jede pod hlavičkou firmy, co má autoservis,“ zasměje se Bartoněk v narážce na Agrotec Group – kolos, který prodává zemědělskou techniku i osobní auta.

Nejlepší místa znají jen zasvěcení

Dveře se nahodí a pokračuje se v práci. Je potřeba zkontrolovat i zdánlivé prkotiny jako kamení, pevnost krajnice, uzavření brány. „Pravidelně si nám někdo na jednom zúžení rozpáral karoserii o trčící zábradlí. Letos ho uřežeme,“ vytahuje Bartoněk další epizodní historku.

Za roky chystání se už stalo leccos. Nevole počasí, techniky… a majitelů pozemků kolem trati. „Nás při přípravě většinou vidí rádi, pozdraví nás, poptají se, co děláme. Jejich naštvání bývá spojené spíše až se samotným závodem, respektive lidmi okolo. Přijedou stovky lidí a tratě mají 150 kilometrů, neuhlídáte je. Takže se stalo, že vinaři měli od nějakých neukázněnců i pokálený vinohrad. Pak se jim nedivíte, že příští rok stojí kolem vinice plot a na některá krásná místa se už nedostanete,“ líčí organizátor.

Ředitel závodu Martin Rada na trati Agrotec rally Hustopeče v roce 2018 v divácky populárním Fiatu Abarth.

Nad Nikolčicemi se před námi otevře delší šotolina. Tedy prašná cesta tvořená drtí z recyklátu. Symbol místní rally. „Šotolinu není třeba nijak chystat, tam si to jezdci mají užít. I když si pamatuji, jak přišla velká letní bouřka a celou šotolinu spláchla. To se pak na poslední chvíli dovážela drť a cesty se dělaly znovu,“ vypráví Bartoněk.

Ten zná každé místo na trati. Vybrat jedno k nejlepšímu sledování ale neumí. „Spíš bych řekl, že Hustopeče odměňují ty, kteří to tu znají. Třeba do Diváků se přijíždí krásnou, úzkou cestou v lese. Je nádherná, ale tam je vstup úplně zakázaný. Kousek před tím je úsek v lese, kde je také šotolina. Potkávají se tam dvě tratě, auta se naproti sobě skoro míjejí a jak je tam šotolina, bere se to tam bokem. Tam už to ale musí fanoušek znát, nechat auto někde hodně daleko, dojít si tam pěkně nejméně půl hodiny pěšky a je za to takto odměněný,“ prozradí alespoň tip, který si musí noví nadšenci odpracovat.

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„No a koupaliště v Němčičkách, tam jsou vracáky, kde se to bere přes ruční brzdu. To bude pěkné,“ doplní Bartoněk.

Ze své pozice doporučuji divácká místa. Rozšířili jsme jejich nabídku a jsou bezpečná. Pokud se fanoušci vydají k tratím mimo vyhrazená místa, chci je požádat, aby dodržovali bezpečnostní pravidla a nepoškozovali majetky okolo tratě,“ apeluje šéf organizačního týmu rally Martin Rada.

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