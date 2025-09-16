Agresor strhl muži hodinky přímo z ruky. Strážníků si nevšímal, museli jej povalit

Padesátiletý muž si podle svých slov připojil kolem druhé hodiny ráno mobil do veřejné nabíječky v Opuštěné ulici poblíž hlavního brněnského autobusového nádraží Zvonařka. Tam na něj spolu s kamarádem a kamarádkou začal dotírat cizí muž.
„Přišel nějaký kořeň, který se zastavil u benzinky a čuměl na nás. Vzali jsme si nabíječky a telefony, že odejdeme, a ten kořeň za náma. Přidali jsme do kroku, on za náma. Začali jsme utíkat, on začal utíkat taky. Zezadu mě stáhl za batoh a začal mě bouchat,“ popisoval napadený muž strážníkům.
|
VIDEO: Opilec se v nemocnici zamkl na záchodě, nůž mu vyrazili obuškem
Při zmíněném ataku přišel o hodinky, které měl na ruce. Útočník ale se svým lupem daleko nedošel, za chvíli jej dostihli strážníci.
„Na zákonné výzvy k zastavení nijak nereagoval a choval se, jako by se ho vůbec netýkaly. Strážníci je ještě několikrát důrazně zopakovali a když se i nadále míjely účinkem, stáhli muže k zemi a spoutali ho. Šestačtyřicetiletý muž skutečně držel v ruce hodinky,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Verzi okradeného muže vzápětí potvrdil svědek, který strážníky oslovil. Napadený i agresor si stěžovali na zdravotní problémy, proto na místo přijela záchranka. Druhý zmíněný je podezřelý z trestného činu.