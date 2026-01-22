Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Autor:
  12:56
Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna. Odvolával se právě i na incident z obce ve Šluknovském výběžku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA

Agresivního jedince na úřadě v Kuřimi dobře znají. V pondělí to ostatně nebylo poprvé, co se tam vztekal a dožadoval se něčeho, v čem mu úřad nemohl vyhovět.

„Nejprve se agresivně domáhal svých domnělých práv na přepážce u úředníka, poté i u místostarosty Honzy Vlčka, mimo jiné i výkřiky o správnosti či možném opakování střelby v Chřibské,“ uvedl starosta Drago Sukalovský (nez.), který o konfliktu na radnici informoval na svém Facebooku.

Chtěl jsem ho zastavit, trefil mě dvakrát. Postřelený starosta Chřibské promluvil

Starosta incident označil za něco naprosto nepřípustného. Na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že nešlo přímo o výhrůžky střelbou, ale že dokáže pochopit, když někomu rupnou nervy a úřad vystřílí. Přímo zmínil právě Chřibskou. „V tomto případě se konflikt podařilo uklidnit, nebyla třeba ani asistence policie,“ řekl starosta.

Dále sdělil, že z úřadu nemohou udělat nedobytnou pevnost, zároveň ale v reakci na Chřibskou i pondělí konflikt v Kuřimi musí podle něj zabezpečení zaměstnanců úřadu posílit. „Nejspíš do pozdnějších odpoledních hodin najmeme ostrahu,“ doplnil Sukalovský.

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Pondělní incident s agresivním mužem přitom nebyl výjimkou. „S neurvalým chováním, vyhrožováním, agresí se na našem městském úřadě setkáváme až příliš často,“ připustil starosta s tím, že nejméně jednou měsíčně volají na úřad policisty. Podle něj nelze všem přáním lidí vyhovět, protože se úředníci musejí řídit zákony a dalšími předpisy.

„Nadávat jim, vyhrožovat či dokonce fyzicky je napadnout je daleko za hranou přiměřeného chování,“ prohlásil. I právě zmíněný fyzický útok v Kuřimi v minulosti zažili. Pracovník úřadu se pak potýkal s dlouhodobou léčbou a následky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Zhruba jedenáct metrů hluboké kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky na...

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.

Taky budu střílet! Krátce po incidentu v Chřibské řádil agresor i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:38

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:27

Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje na Znojemsku se z Junáckého potoka už další znečištění kejdou nedostává, limity v toku ve Vranově nad Dyjí se dostaly do normy. Povodí Moravy ve středu odpoledne mírně navýšilo odtok z...

22. ledna 2026  11:27

Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho zhoršeným zdravotním stavem. Stížnosti dnes vyhověl Ústavní soud. Muž je v detenci kvůli zneužívání dětí...

22. ledna 2026  11:06

Spolujezdec vystoupil z nákladního auta, vzápětí zemřel pod jeho koly

Ilustrační snímek

Nezvyklou tragickou nehodu řeší od středy jihomoravští policisté. U Bořetic na Břeclavsku zemřel ve středu odpoledne muž, kterého přejelo nákladní auto. V autě předtím cestoval jako spolujezdec....

22. ledna 2026  10:10

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Za běžných okolností je mezi městskými institucemi nastavená rychlá komunikace a vzájemná důvěra. Jenže to neplatí u firmy SAKO Solar, která se lopotí s úkolem na vybudování fotovoltaických...

22. ledna 2026  5:49

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Naředěná kejda už natéká do nádrže. Voda je zatím pitná, Znojmo chystá opatření

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Naředěná kejda už podle Povodí Moravy natéká do znojemské nádrže. Stále ale platí, že vodu ve Znojmě lze bez obav pít, uvedla vodárenská firma VAS. Ta nepředpokládá, že by kvůli úniku kejdy přerušila...

21. ledna 2026  11:07,  aktualizováno  18:15

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Polární záře nad Brnem. Hvězdárna zachytila unikátní výjev, pomohlo i štěstí

Michaela Gregor v úterý 20. ledna 2026 vyfotila na Blanensku polární záři....

Přestože je polární záře většinou doménou severu, v pondělí večer byla viditelná i z jižní Moravy. A to dokonce v Brně, kde pozorování tohoto jevu ztěžuje světelné znečištění. Unikátní podívanou...

21. ledna 2026  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.