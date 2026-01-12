Napjaté chvíle v Brně. Muž s pistolí ohrožoval i ženu s dítětem, zasáhla policie

K vyhrocenému konfliktu vyjížděli před týdnem jihomoravští policisté. V jednom z bytů v brněnské části Žabovřesky napadl jeden muž jiného. Kvůli pistoli, kterou držel v ruce, byla v nebezpečí i žena s dítětem. Ta totiž zůstala s agresorem uvnitř a nebylo jasné, co se bude dít.

Po oznámení šarvátky na místo okamžitě zamířilo několik prvosledových hlídek s dlouhými zbraněmi, které jsou na podobné situace vycvičeny.

Informací bylo relativně málo, a tak na místo raději zamířili i zdravotníci. Policisté nechtěli ponechat nic náhodě. „Šestatřicetiletý muž zřejmě v afektu řešil konflikt v bytě s jiným mužem tak, že tasil zbraň a použil pepřový sprej,“ přiblížil napjaté okamžiky policejní mluvčí Petr Vala.

Podle informací, které měli v tu chvíli policisté k dispozici, zůstal útočník uvnitř bytu spolu se ženou a dítětem. „Šlo o dítě předškolního věku,“ řekl Vala. Druhý muž po napadení pepřovým sprejem z bytu zmizel. „On z místa utekl, křičel o pomoc a svědci pak zavolali na tísňovou linku,“ upřesnil mluvčí.

Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

Po příjezdu na místo policisté agresora rychle zpacifikovali přímo na chodbě domu. „Při následné prohlídce policisté skutečně nalezli střelnou zbraň, která se však později ukázala být plynovou pistolí,“ doplnil mluvčí. Sám útočník na zveřejněných záběrech tvrdí, že jde o „kuličkovku“.

Policejní mluvčí kvůli probíhajícímu vyšetřování odmítl komentovat, jestli důvodem konfliktu byl milostný trojúhelník, tedy že by jeden z mužů byl partnerem ženy a otcem dítěte a druhý pak nějakým sokem v lásce.

