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VIDEO: Agresor při konfliktu s řidičkou urazil obuškem zrcátko auta

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  12:21
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Agresivní chování muže, který se v noci na sídlišti v Brně hádal se ženou sedící za volantem auta, natočil náhodný svědek. Na záběrech je vidět, jak se muž během výměny názorů rozmáchl a obuškem urazil zpětné zrcátko vozu. Člověk, který incident natáčel na mobilní telefon, zavolal policii.

KRIMI

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Co přesně incidentu z minulého pondělka předcházelo, není zřejmé. Náhodný svědek začal konflikt v Novém Lískovci natáčet až v jeho průběhu. Je však jasné, že šlo o vyhrocený spor.

Muž na záběrech nejdříve mluví se ženou za volantem, najednou se ale rozmáchne a teleskopickým obuškem urazí zpětné zrcátko jejího auta. Řidička nejspíš byla v tu chvíli v šoku. Svědek v tu chvíli vytočil tísňovou linku policie, jejíž příjezd incident ukončil.

„Událost se stala 2. listopadu. Nešlo o konflikt mezi řidiči, i když žena seděla zrovna v autě. Ti dva se sice znali, nešlo však o příbuzné. Oba jsme ztotožnili, ale zatím jsme s nikým z nich nemluvili. Poškozená nechce konflikt přes policii řešit,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Kateřina Batelková.

Pro CNN Prima News uvedla, že podle dosavadního šetření jde o vyvrcholení dřívějších sporů obou aktérů.

V poslední době nejde o ojedinělý případ agresivního chování na silnici. V říjnu se terčem surového útoku stala řidička, která na dálnici D6 v úseku dopravního omezení poblíž Jesenice na Rakovnicku dodržovala povolenou rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně napadl. Vše sledovala osmiletá dcera řidičky, která měla v rukou palubní kameru a útok natočila.

Stejný muž byl v minulosti také souzený za smrtelnou autonehodu, za kterou dostal podmíněný trest a zákaz řízení. A další jeho agresivní chování z roku 2022 aktuálně vyšetřuje policie.

22. října 2026
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