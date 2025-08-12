Okrádání u supermarketu, zbitá dívka. Gang výrostků terorizuje Blansko

Část parkoviště na náměstí Republiky v Blansku. | foto: MAFRA

Marek Osouch
Jiří Punčochář
,
  13:25
Brutální napadení muže poblíž Adamova na Blanensku, z něhož kolovalo video po sociálních sítích a kterým se již zabývá policie, není jediným podobným případem v regionu. Konkrétně přímo v Blansku se minimálně od jara potuluje partička dětí mladších patnácti let, popřípadě i starších, které slovně i fyzicky napadají ostatní.

„Celkem za období od března 2025 do července 2025 na území Blanska došlo k pěti přestupkům a dvěma trestným činům (vydírání, loupež), kde jsou podezřelí nezletilci nebo mladiství,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Šváb.

Přiznává, že to jsou pouze případy, které se k nim dostaly a jimiž se zabývají. Ve skutečnosti jich nejspíš bude ještě více, jak ostatně říkají i někteří rodiče napadených dětí.

Jsou to pořád ti stejní. Občas se k nim někdo přidá, jindy zas někdo vypadne, jsou to osoby z romské komunity i okolních vesnic.

Martin Lepkaředitel Městské policie Blansko

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

OBRAZEM: Pocta Ozzymu, „nenáviděný“ song Kabátu. Festival Hrady CZ duněl na Veveří

Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ přilákal na brněnský hrad Veveří v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků. Dočkali se kapel Kabát, Wanastowi Vjecy či Visací zámek. Velké nadšení mezi nimi...

11. srpna 2025  12:09

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina nezletilých školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

