„Celkem za období od března 2025 do července 2025 na území Blanska došlo k pěti přestupkům a dvěma trestným činům (vydírání, loupež), kde jsou podezřelí nezletilci nebo mladiství,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Šváb.
Přiznává, že to jsou pouze případy, které se k nim dostaly a jimiž se zabývají. Ve skutečnosti jich nejspíš bude ještě více, jak ostatně říkají i někteří rodiče napadených dětí.
Jsou to pořád ti stejní. Občas se k nim někdo přidá, jindy zas někdo vypadne, jsou to osoby z romské komunity i okolních vesnic.