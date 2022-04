Green deal „na dýl“. Agrární komora žádá změnu plánů kvůli válce

„Ještě vyžijeme z loňské sklizně, ale trhy začínají být velmi nervózní, což znamená, že cena základních komodit jako obiloviny, olejniny výrazně navyšují cenu, stejně taky vstupy jako energie a krmiva. Nacházíme se v těžké situaci, zvedáme směrem k vládě varovný prst. Dojde k nárůstu zemědělských komodit a to se nemůže nepromítnout do ceny potravin,“ přidával se prezident AK Jan Doležal.

Jak předejít krizi podle Agrární komory Odložit účinnost reformy Společné zemědělské politiky

V mezičase přehodnotit Národní strategický plán a rámcové nastavení reformy Společné zemědělské politiky pro roky 2023-2027.

Neznevýhodňovat produkční zemědělce.

Zemědělské podpory směřovat ke skutečným aktivním zemědělcům s přiměřenou zemědělskou produkcí z obhospodařovaných hektarů.

Zařadit zemědělství (včetně navazujících sektorů, jako je krmivářství nebo semenářství) a potravinářství do kritické infrastruktury státu.

Zvážit nastavení parametrů jednotlivých cílů Zelené dohody pro Evropu s přihlédnutím k aktuální situaci.

Využít zemědělství pro snížení závislosti na dovozu ruské ropy a plynu.

Připravit strategii zásobování obyvatel cenově dostupnými potravinami.

Přistoupit k regulaci nadnárodních obchodních řetězců.

Zajistit srovnatelnost národních opatření proti zvyšování cen energií a pohonných hmot v rámci Evropské unie.

Komora se proto v prohlášení usnesla na deseti bodech, jakými můžeme předejít nejčernějším scénářům. Žádá vládu, aby odložila účinnost některých opatření, která mají platit pro české farmáře už od příštího roku. Jde zejména o Národní strategický plán a rámcové nastavení reformy Společné zemědělské politiky pro roky 2023 až 2027. Komora desatero předala ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi (za KDU-ČSL).

„Připravovaly se v době mírové, před covidové, před dvěma krizemi. Tento návrh není aktuální. A odložme green deal na dýl. Ne, že bychom nechtěli vnímat změny klimatu, naopak jako zemědělci ji vnímáme velmi silně, je to třeba racionálně řešit, ale racionálně, nikoliv zákazy a omezováním zemědělství, protože to povede k velké závislosti zemědělských komodit,“ apeluje viceprezident AK Leoš Říha. Ten také mluvil o tom, že není dobré požadovat po zemědělcích, aby uváděli část orné půdy do klidu. Environmentální požadavky jdou podle něj naplnit i jinak.

Pomoci má přímá podpora

Jde o přímou podporu zemědělských producentů i potravinářů a také úpravu strategických dokumentů. „Musíme si uvědomit, že jsme ve válce a nemůžeme se vzdávat svých zbraní. A naší jedinou zbraní je výroba produkce potravin. Toho se nemůžeme vzdávat, ale naopak dělat všechno pro to, abychom mohli potraviny v ČR produkovat. Ano, jsme součástí jednotného trhu, možná že některé potraviny dovezeme, ale za výrazně vyšší ceny,“ apeloval Doležal.

Stát by podle členů komory, kteří vytvářejí 80 procent zemědělské produkce v Česku, měl podporovat skutečně aktivní zemědělce a lépe sledovat stav zásob a pohyb na potravinovém trhu v Česku.

Podle Pýchy komora nabídla vládě pomocnou ruku s tím, aby zabezpečila dostatek cenově dostupných potravin pro české obyvatele a aby pomohla objasnit tyto kroky směrem k vládě i evropské komisi. Zároveň je prý mezi potravináři a zemědělci nadále obrovské napětí, které konfliktem na Ukrajině nezmizelo. „V žádném případě jsme nezrušili protestní pohotovost. Pořád ještě jednáme, ale nevidíme konkrétní výsledek. Pokud nebude, tak ač neradi – a doba vůbec není vhodná – budeme muset přistoupit k pokračování protestních akcí, i když doufáme, že to nebude potřeba,“ doplnil Pýcha.