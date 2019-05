Celníci brali úplatky, zjistila těsně před vstupem do EU tajná agentka

7:10 , aktualizováno 7:10

Do vstupu České republiky do Evropské unie chybělo pouze pár týdnů. Zatímco celníci se pomalu připravovali na to, že opustí hraniční přechody, v Břeclavi čile bujela úplatková aféra, která neměla obdoby.