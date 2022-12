Jistota výhry není nikdy. Kdo tvrdí opak, je nezkušený, tvrdí právník

Pod hlavičkou Spring Walk se spojily zavedené advokátní praxe a jejich více než dvacetičlenný tým pomáhá lidem i firmám snad se vším, na co si vzpomenou.

Pojďme si probrat tři modelové situace, ve kterých lidem pomáháte. Zaprvé zdražování nájmů. Pokud to není upraveno ve smlouvě jinak, může majitel bytu navrhnout nájemníkovi zdražení jednou ročně tak, aby zvýšení v součtu za poslední tři roky nebylo víc než o 20 procent. Co když na jeho návrh nechci přistoupit. Doporučil byste se soudit?

Pro nájemce nastává riziko, že soud rozhodne o zvýšení nájemného na úroveň obvyklou v daném místě a čase a zároveň že nájemné zvýší zpětně ode dne podání návrhu na jeho zdražení. Protože soudní jednání mohou být vleklá, vzniklý nedoplatek na nájemném může být opravdu vysoký a nájemce bude povinen jej do několika dnů uhradit. Soudem určené zvýšení navíc může být i vyšší než 20 procent. A pokud nájemce dluh dle výroku rozsudku řádně neuhradí, stane se neplatičem, což může být důvodem pro výpověď z nájmu. Spíše bych tedy doporučil se nesoudit – obzvlášť pokud si je nájemce vědom, že jeho nájemné je nižší, než je na trhu běžné.

Další příklad. Mám dopravní nehodu, při které utrpím úraz. Nebo v práci spadnu a zraním se. Dá se zobecnit, na jaké odškodnění mám nárok?

Obecně se jedná o takzvanou nemateriální újmu, která se dělí na bolestné, ztížení společenského uplatnění (trvalé následky – pozn. red.) a duševní útrapy. K tomu pak mohou vzniknout další nároky, například na ošetřovné, cestovné, ztrátu na výdělku či materiální škodu.

Jakou roli hraje, jestli to byla vina moje, nebo někoho druhého?

Zavinění je velmi důležitým aspektem, zejména při dopravních nehodách, hovoříme-li o náhradě škody například z povinného ručení. Pokud takovou nehodu zaviníte, tak vám nárok z povinného ručení nevzniká a můžeme se bavit například o nárocích, které budete mít z havarijního pojištění. U pracovních úrazů je to též podstatné, nicméně záleží na okolnostech. Pracovní úraz často zaviní přímo klient coby poškozený, ale i tak je odškodněn.

Čekala bych, že mě protistrana bude chtít odškodnit. Jednoduše proto, aby ode mě byl klid, abychom se nemuseli soudit. Z vašich zkušeností to tak nebývá a platiči se „cukají“? A řeším to vůbec s protistranou, nebo s jeho pojišťovnou?

Dnes je doba, kdy se nikomu moc odškodňovat nechce, zejména pojišťovnám. Pokud poškozený není vytrvalý, tak to mnohdy bývá nerovný boj. V případě dopravních nehod jednáme spíše přímo s pojišťovnami, u pracovních úrazů se zaměstnavateli.

Novinkou je u pracovních úrazů rozhodnutí Ústavního soudu, které umožňuje vymáhání vyšších částek než doposud. Můžete to navýšení nějak vyjádřit na konkrétním příkladu?

Dva pánové půjdou po chodníku a spadne jim na hlavu lešení. Jeden byl náhodný kolemjdoucí a druhý se tam pohyboval při plnění pracovního úkolu. Budou mít identická zranění. Náhodný kolemjdoucí je odškodněn dle občanského zákoníku, zaměstnanec dle zákoníku práce. Stav před zásahem Ústavního soudu byl takový, že náhodný kolemjdoucí by dostal například 100 tisíc korun a zaměstnanec jen 60 tisíc. Nově, pokud výpočet podle občanského zákoníku bude vycházet vyšší než výpočet zákoníku práce, použije se výpočet toho občanského – zaměstnanec by tedy dostal taktéž 100 tisíc korun.

Vaše kancelář se specializuje i na zaměstnávání cizinců, máte i vlastní vízovou kancelář. Přesto je spousta lidí, co ze zřejmých důvodů pracují na černo. Vystavuje se většímu riziku sám pracovník, nebo člověk, který ho zaměstná?

Ona ta práce na černo má více důvodů. Jedním z nich jsou i programy, které mají dost tvrdé podmínky pro zaměstnavatele (pracovníky ze třetích zemí, tedy zemí mimo EU, lze dlouhodobě zaměstnat jen na základě zaměstnanecké karty rozhodnutím ministerstva vnitra; výjimka je pro Ukrajince jako uprchlíky před válkou – pozn. red.). A když se jim zaměstnanecká karta nepodaří vyřídit, nemají jinou možnost, jak cizince dlouhodobě zaměstnat. Čili jsou fakticky tlačeni do té práce na černo, jak říkáte. Co se rizika týče, tam záleží na úhlu pohledu. Zákon o zaměstnanosti osobám, které vykonávají nelegální práci, dává pokutu do 100 tisíc korun. Oproti tomu zaměstnavatelům, kteří takovou práci umožňují, uděluje pokutu od 50 tisíc až do 10 milionů korun. A zde ty pokuty bývají často opravdu vysoké, setkali jsme i se zmíněnými deseti miliony. Nicméně cizinec, kterému je pravomocně uložena pokuta za výkon nelegální práce, má pak druhotnou sankci v tom, že mu nebude v budoucnu umožněno získat zaměstnaneckou kartu. Což je ale v zákoně zároveň docela nešťastně zachyceno – chybí jakýkoliv časový test, který máme například v trestním právu. Ad absurdum tu pak dvojnásobný vrah pracovní povolení získat může, ale slušný člověk, který měl špatně papíry z často bagatelního pochybení, má doživotní stopku.

Umím si představit, že za každým klientem je osobní příběh. Upřímně – zajímá vás, nebo je pro vás podstatné jen to, co může doložit, dokázat, co obstojí před soudem?

Pevně věřím, že všem u nás stále záleží na osobních příbězích klientů. Nicméně, jak říkáte, jsme vždy nucení posoudit, zda nárok dokážeme nejen odargumentovat, ale i prokázat.

Stejně tak si myslím, že je spousta lidí, co by advokáta potřebovali, ale živoří. Má i u takových lidí smysl, aby se třeba soudili, když nikdy nemají jistotu, že vyhrají?

Jistotu, že vyhrají, nemají nikdy – s tím je klienta vždy třeba obeznámit. Advokát, který tvrdí, že něco na sto procent vyhraje, pouze nemá dostatek zkušeností. (usmívá se) Nicméně ty šance samozřejmě lze důslednou prací odhadnout před samotným zahájením soudního sporu. Co do ekonomicky slabších klientů, tam hodně záleží na konkrétní situaci. My u některých případů například nabízíme model, kdy je naše odměna určena až na základě úspěchu ve věci, takzvaného success fee.

Říkáte, že doporučíte klientům jenom to, co je pro ně skutečně výhodné. Z doslechu ale vím o advokátech, co nejednali vždy v zájmu klienta. Jak poznám, že jsem si vybrala správně a jestli mi advokát radí dobře?

Osobně se domnívám, že dnes se dá alespoň trochu orientovat podle recenzí – ideálně přes osobní doporučení, ale například i přes Google a další digitální stopy. Dále je to pak o rychlosti reakcí v komunikaci, o vzájemném naladění mezi advokátem a klientem a v neposlední řadě o přístupu. Advokát by se měl umět vžít do situace klienta a trochu myslet i za něj – aby nedělal jen to, co klient chce, ale vedl ho k tomu, co vlastně potřebuje.