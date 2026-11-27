V sobotu se mohou milovníci vína vydat také do Pavlova u Novomlýnských nádrží, kde se od 10 do 18 hodin otevře přibližně patnáct vinařských sklepů. V každém bude připraveno kolem osmi vzorků a samozřejmě možnost setkat se přímo s místními vinaři. Na předadventní jarmark zvou také vinaři do Němčiček na Břeclavsku.
Nedělní vinařský program nabízejí i už zmiňované Valtice, a to slavnostní zahájení místního adventu na náměstí Svobody. Program začne v 15 hodin a jeho součástí je rozsvícení vánočního stromu. Vinařské sklepy se zde pak znovu otevřou v sobotu 5. prosince, kdy své provozy zpřístupní sedm podniků.
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Návštěvníci ochutnají místní nápoje a poznají zázemí vinařů, vstup na akci je zdarma, degustace se platí zvlášť. Doprovodný adventní program doplní cimbál a moravské speciality. „Valtice nabízí příležitost spojit degustaci s prohlídkou vinařských provozů a nasát atmosféru předvánočního času přímo v centru města,“ zvou organizátoři.
Mikulášský víkend zahrnuje i další zastávky. Ve Vrbovci na Znojemsku se 5. prosince uskuteční pátý ročník Čertovského koštování.
Vánočně vyzdobené sklepy otevřou od 14 do 20 hodin, vedle klasických vín nabídnou i svařák, punč, zabijačkové speciality a cukroví. Mezi sklepy se budou pohybovat veselí čerti, kteří však mají návštěvníky pobavit, nikoliv strašit. Na Mikulášský košt mladých vín s cimbálovou muzikou zvou týž den od 19 hodin i Dolní Dunajovice na Břeclavsku.
Vinařský advent „frčí“ i v dalších dnech. Ve středu 9. prosince se v brněnské Café Löw-Beer koná adventní degustace vín. O dva dny později přijde na řadu Vánoční košt vín v Zaječí na Břeclavsku, kde degustace startuje v 18 hodin a hodinu nato začne hrát cimbálová muzika. V neděli se pak v Mikulčicích na Hodonínsku uskuteční akce Vánoce u vinaře. Návštěvníky přivítá vůně perníčků, jmelí a svařeného vína.