Tři generace v jednom domě? Můžou z toho těžit všichni, říká socioložka

Prarodiče se postarají o vnoučata, sami naopak nejsou bez dohledu. I to je jeden z motivů nové knihy Pod jednou střechou zaměřující se na soužití tří generací. Její spoluautorkou je socioložka Adéla Souralová z Masarykovy univerzity. „Ptali jsme se, proč se rozhodli žít spolu, co jim to dává a bere, zajímaly nás hodně mezigenerační vztahy,“ říká Souralová.